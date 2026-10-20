Администрация Трампа блокирует передачу Украине ракет в Patriot от стран-партнеров

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не согласовала передачу Украине ракет-перехватчиков в комплексы Patriot, необходимые для защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Washington Post.

Речь идет о поставках ракет от дружественных в Украину стран. Поскольку оружие производится в США, его экспорт регулируется соглашениями, по которым любая передача третьим государствам требует согласия Вашингтона и личной подписи министра обороны США Пита Гегсета. Первым о том, что Пентагон не одобрил передачу этих ракет от иностранных партнеров, сообщило The Kyiv Independent.

По информации источников The Washington Post, Гегсет формально не отклонил передачу, однако не завершил необходимые процедурные шаги по ее одобрению. В то же время, он продолжает согласовывать некоторые другие пакеты помощи Украине. На прошлой неделе украинское чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что в запасах Украины осталось "лишь несколько" ракет-перехватчиков.

Обострение конфликта между лидерами

Задержка процедур совпала с ухудшением публичных отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Американский лидер неоднократно критиковал украинского коллегу, возлагая на него ответственность за высокие цены на энергоносители из-за постоянных ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп публично заявил в Белом доме: "Зеленский мало помогает делу. Думаю, он не хочет останавливать это. Думаю, пора, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины".

Со своей стороны Владимир Зеленский после очередной ночной атаки 16 баллистическими ракетами раскритиковал задержки с военной помощью: "Мы приветствовали буквально КАЖДУЮ попытку наших партнеров достойно завершить эту войну... Когда блокируются поставки ракет для противовоздушной обороны Украины, а Россия получает ослабление санкций или задержки, это, к сожалению, это, к сожалению, партнер.

Острый дефицит ракет усугубляется тем, что война США в Иране оказывает большое давление на мировые склады перехватчиков Patriot. Также Украина фиксирует перебои в работе систем раннего предупреждения о баллистических пусках, возлагаемых на данные американской разведки. В то же время, госсекретарь США Марко Рубио во время пребывания в Узбекистане заявил, что никакой паузы в передаче разведданных Украине нет.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на угрозы Трампа, Украина продолжает получать американское оружие. Поддержка по механизму PURL, позволяющему партнерам финансировать закупку американского вооружения для нужд ВСУ, продолжает поступать в обычном режиме.