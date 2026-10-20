Адміністрація Трампа блокує передачу Україні ракет до Patriot від країн-партнерів

Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не погодила передачу Україні ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot, необхідних для захисту від російських ракетних і дронових атак.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Washington Post.

Йдеться про постачання ракет від дружніх до України країн. Оскільки зброю виробляють у США, її експорт регулюється угодами, за якими будь-яка передача третім державам потребує згоди Вашингтона та особистого підпису міністра оборони США Піта Гегсета. Першим про те, що Пентагон не схвалив передачу цих ракет від іноземних партнерів, повідомило видання The Kyiv Independent.

За інформацією джерел The Washington Post, Гегсет формально не відхилив передачу, проте не завершив необхідні процедурні кроки для її схвалення. Водночас він продовжує погоджувати деякі інші пакети допомоги Україні. Минулого тижня український посадовець на умовах анонімності повідомив виданню, що в запасах України залишилося "лише кілька" ракет-перехоплювачів.

Загострення конфлікту між лідерами

Затримка процедур збіглася з погіршенням публічних відносин між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Американський лідер неодноразово критикував українського колегу, покладаючи на нього відповідальність за високі ціни на енергоносії через постійні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

Трамп публічно заявив у Білому домі: "Зеленський мало допомагає справі. Думаю, він не хоче зупиняти це. Думаю, настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України".

Зі свого боку Володимир Зеленський після чергової нічної атаки 16 балістичними ракетами розкритикував затримки з військовою допомогою: "Ми вітали буквально КОЖНУ спробу наших партнерів гідно завершити цю війну... Коли блокуються постачання ракет для протиповітряної оборони України, а Росія отримує послаблення санкцій або затримки, це, на жаль, є запереченням реальності з боку наших партнерів".

Гострий дефіцит ракет ускладнюється тим, що війна США в Ірані чинить великий тиск на світові склади перехоплювачів Patriot. Також Україна фіксує перебої в роботі систем раннього попередження про балістичні пуски, які покладаються на дані американської розвідки. Водночас держсекретар США Марко Рубіо під час перебування в Узбекистані заявив, що жодної паузи в передачі розвідданих Україні немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри погрози Трампа Україна продовжує отримувати американську зброю. Підтримка за механізмом PURL, який дозволяє партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити у звичному режимі.