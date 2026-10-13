Попри погрози Трампа Україна продовжує отримувати американську зброю

Підтримка України за механізмом PURL, який дозволяє партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити у звичному режимі.

Як пише Dilo, про це "Суспільному" на умовах анонімності повідомив один із посадовців Північноатлантичного альянсу.

Напередодні Financial Times із посиланням на обізнаних європейських посадовців писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими.

10 жовтня видання Axios писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона хоче, щоб Київ припинив такі атаки в односторонньому порядку, а український чиновник стверджує, що під час переговорів пролунала навіть погроза припинити передачу американських розвідданих.

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.

Про PURL

PURL є механізмом, через який країни-члени НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для потреб Сил оборони України.

До ініціативи, яку США та НАТО запустили у липні 2025 року, приєдналися 29 країн — 26 держав-членів НАТО та три країни-партнери. Загальний обсяг фінансових внесків сягнув $6,7 млрд, що дозволило профінансувати понад 10 пакетів допомоги.

Найважливішим результатом роботи механізму стало забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot (зокрема PAC-3), які критично потрібні для захисту міст та інфраструктури від російських балістичних атак. Наразі близько 95% таких перехоплювачів Україна отримує саме через PURL.

PURL функціонує на основі пріоритетного списку потреб, який визначає Україна та узгоджує зі США й НАТО. Ідеться про американське озброєння та боєприпаси, які важко швидко замінити європейськими аналогами: