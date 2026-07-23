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Майже $7 млрд на критичну зброю: як ініціатива PURL допомагає Україні

зброя, експорт, НРК
Майже $7 млрд на критичну зброю

Міністерство оборони України підбило підсумки першого року роботи збройової ініціативи PURL. До механізму приєдналися 29 країн, які внесли $6,7 млрд для закупівлі американського озброєння, зокрема — 95% усіх ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства оборони України.

До ініціативи, яку США та НАТО запустили у липні 2025 року, приєдналися 29 країн — 26 держав-членів НАТО та три країни-партнери. Загальний обсяг фінансових внесків сягнув $6,7 млрд, що дозволило профінансувати понад 10 пакетів допомоги.

Найважливішим результатом роботи механізму стало забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot (зокрема PAC-3), які критично потрібні для захисту міст та інфраструктури від російських балістичних атак. Наразі близько 95% таких перехоплювачів Україна отримує саме через PURL.

Як працює механізм

PURL функціонує на основі пріоритетного списку потреб, який визначає Україна та узгоджує зі США й НАТО. Ідеться про американське озброєння та боєприпаси, які важко швидко замінити європейськими аналогами:

  1. Формування потреб: Україна визначає критичні позиції (ППО, ракети, артилерійські снаряди тощо).
  2. Пакетування: Україна, США та НАТО формують стандартизовані пакети вартістю приблизно $500 млн кожен.
  3. Фінансування та закупівля: країни-партнери роблять внески у спільний фонд, після чого США закуповують і постачають необхідне озброєння.

Ключові донори програми

За 2025–2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:

  • Норвегія: $1,36 млрд
  • Нідерланди: $1,163 млрд
  • Німеччина: $900 млн
  • Канада: $834 млн
  • Швеція: $546 млн

Переваги та подальші завдання

PURL дозволяє максимально цільово та оперативно використовувати кошти партнерів, зменшуючи адміністративне навантаження та дублювання зусиль. Головним завданням на майбутнє залишається забезпечення системних і регулярних внесків від партнерів для безперебійного постачання боєприпасів та ракет для ППО.

Міністерство оборони України висловило подяку Сполученим Штатам, НАТО та всім країнам-учасницям за підтримку ініціативи.

Нагадаємо, раніше країни Контактної групи у форматі "Рамштайн" оголосили про нову допомогу Україні на $4 млрд, з яких близько $1 млрд спрямують саме через механізм PURL для закупівлі ракет до Patriot.

Автор:
Максим Кольц