Японія приєдналася до програми PURL. Україні виділено 14 млн доларів

Японія приєдналася до програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, та внесла 14,658 млн доларів на реалізацію ініціативи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Японії.

Зазначається, що внесок спрямований на пакет у межах PURL, який охоплює виключно нелетальне спорядження. Конкретний перелік постачань буде узгоджено з НАТО.

У Токіо уточнили, що ця допомога, ймовірно, відповідатиме попереднім внескам Японії до трастового фонду НАТО CAP — Комплексного пакета допомоги Україні.

Японська сторона наголосила, що продовжить підтримку України та має намір посилювати співпрацю з НАТО для досягнення справедливого і тривалого миру.

Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за внесок у програму PURL та зазначив, що країна з початку повномасштабної війни надає системну підтримку Україні.

За його словами, у 2026 році програму PURL вже підтримали низка країн, серед яких Норвегія, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Швеція та країни Балтії. Загальна сума внесків у межах ініціативи становить близько 1,5 млрд доларів, а участь у програмі беруть 28 держав.

Нагадаємо, що після пом’якшення правил експорту озброєнь Японія відкрила можливість для переговорів, які в перспективі можуть привести до постачання військової техніки Україні. Водночас Токіо наразі не ухвалювало рішень про прямі поставки зброї, однак розглядає розширення оборонної співпраці та фінансування українських проєктів у сфері ППО.