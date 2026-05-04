Канада виділяє ще $200 млн на військову підтримку України через програму PURL

Канада оголосила про виділення додаткових $200 млн військової допомоги Україні в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння за кошти європейських партнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Програма PURL — це спільна ініціатива США та НАТО, запущена у 2025 році. В її межах європейські країни фінансують закупівлю американського озброєння для України, що дозволяє пришвидшити постачання необхідної техніки та боєприпасів.

За словами Зеленського, загальний обсяг канадської підтримки в межах цієї програми вже перевищив $830 млн.

Фінансування спрямовується на посилення обороноздатності України та забезпечення пріоритетних потреб Сил оборони на тлі триваючої війни.

Нагадаємо, що раніше Канада профінансувала низку проєктів із посилення кіберзахисту державних органів та критичної інфраструктури України на понад 55 млн грн у межах Талліннського механізму, спрямованих на захист цифрових систем і підвищення кіберстійкості державних установ.