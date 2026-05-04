Канада выделяет еще $200 млн в военную поддержку Украины через программу PURL

Владимир Зеленский и Марк Карни
Средства будут направлены на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы НАТО / Офис президента

Канада объявила о выделении дополнительных $200 млн военной помощи Украине в рамках программы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения за счет европейских партнеров.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Программа PURL — совместная инициатива США и НАТО, запущенная в 2025 году. В ее пределах европейские страны финансируют закупку американского вооружения для Украины, что позволяет ускорить поставку необходимой техники и боеприпасов.

По словам Зеленского, общий объем канадской поддержки в рамках этой программы уже превысил $830 млн.

Финансирование направляется на усиление обороноспособности Украины и обеспечение приоритетных потребностей сил обороны на фоне продолжающейся войны.

Напомним, что ранее Канада профинансировала ряд проектов по усилению киберзащиты государственных органов и критической инфраструктуры Украины более чем на 55 млн грн в рамках Таллиннского механизма, направленных на защиту цифровых систем и повышение киберустойчивости государственных учреждений.

Автор:
Лариса Крупко