Канада выделяет еще $200 млн в военную поддержку Украины через программу PURL
Канада объявила о выделении дополнительных $200 млн военной помощи Украине в рамках программы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения за счет европейских партнеров.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Программа PURL — совместная инициатива США и НАТО, запущенная в 2025 году. В ее пределах европейские страны финансируют закупку американского вооружения для Украины, что позволяет ускорить поставку необходимой техники и боеприпасов.
По словам Зеленского, общий объем канадской поддержки в рамках этой программы уже превысил $830 млн.
Финансирование направляется на усиление обороноспособности Украины и обеспечение приоритетных потребностей сил обороны на фоне продолжающейся войны.
Напомним, что ранее Канада профинансировала ряд проектов по усилению киберзащиты государственных органов и критической инфраструктуры Украины более чем на 55 млн грн в рамках Таллиннского механизма, направленных на защиту цифровых систем и повышение киберустойчивости государственных учреждений.