Российские власти повышают цены на бензин и дизель для защиты нефтяной инфраструктуры

Российские власти поручили Минэнерго РФ и другим ведомствам повысить оптовые и розничные цены на бензин, дизель и авиакеросин на 1,5 рубля за литр. Вырученные деньги нефтяные компании должны направить в защиту НПЗ и топливной инфраструктуры от атак украинских беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Обсуждается как разовое повышение цен на топливо, так и пересмотр ограничений по их росту.

Схемы финансирования военных расходов

В Госдуме отмечают, что этот шаг может быть реализован не напрямую, а из-за корректировки действующих правил регулирования топливного рынка.

В частности, рассматриваются варианты повышения акцизов на бензин и дизель, изменение параметров демпферного механизма, который субсидирует поставки топлива на внутренний рынок, или заключение специальных соглашений с нефтяными компаниями.

Последний сценарий предусматривает, что государство позволит однократно поднять розничные цены на 1,5 рубля за литр, а нефтяники обяжутся целевым способом направить всю дополнительную прибыль на противовоздушную и антидроновую защиту своих промышленных объектов.

Рекордные удары ВСУ

Правительственная инициатива появилась на фоне существенного усиления ударов Вооруженных сил Украины по топливной инфраструктуре противника. Только в течение мая беспилотники атаковали российские НПЗ не менее 15 раз.

Всего за месяц было зафиксировано 30 успешных ударов по нефтяным объектам страны-агрессора, включая магистральные трубопроводы, морские порты и танкеры.

По подсчетам аналитиков Bloomberg этот показатель стал рекордным с момента начала полномасштабного вторжения, что заставило российское руководство искать экстренные источники финансирования безопасности энергетического сектора.

Признаки топливного кризиса

Из-за систематических атак украинских дронов общие объемы нефтепереработки в России упали до минимального уровня с 2009 года. Одновременно с этим нефтяные компании существенно снизили отгрузку горючего на внутреннюю биржу.

Оптовая стоимость бензина с начала года подскочила на 26%, а розничная – на 4,3%, что значительно опережает темпы официальной инфляции.

Несмотря на запрет на экспорт бензина и авиакеросина, в отдельных регионах России и на временно оккупированных территориях уже фиксируются серьезные перебои с обеспечением.

В частности, в аннексированном Крыму горючее на АЗС начали отпускать исключительно по талонам, а жалобы на дефицит массово поступают из Рязанской, Тверской и Новгородской областей.

Напомним, в России разгорается топливный кризис на фоне непрерывных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Дефицит автомобильного топлива, с которым ранее столкнулись в оккупированных в Севастополе и Крыму, распространился на столичный регион.