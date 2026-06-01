Раскол в Москве: правительство РФ предупредило Путина об угрозе финансового краха из-за расходов на войну

Российские члены правительства, Минфин и Центробанк открыто предупредили Путина, что расходы на войну стали неподъемными для государства. Дальнейшее финансирование армии чревато опасным ростом дефицита бюджета РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Внутренний раскол в Москве

По данным источников агентства, эта ситуация спровоцировала серьезнейший внутренний раскол в Москве с момента начала полномасштабного вторжения.

Руководство Министерства финансов и Центрального банка России официально сообщило Кремлю, что текущие прогнозы оборонных расходов чреваты опасным и неконтролируемым ростом дефицита государственного бюджета.

Сообщается, что экономический блок правительства все больше озабочен состоянием финансовой системы и настаивает на немедленном сокращении расходов по обороне.

Однако против этого шага выступило руководство Министерства обороны и часть администрации Кремля.

Крах надежд на сделку с Трампом

Военное ведомство РФ не только сопротивляется сокращениям, но и требует дополнительного финансирования для покрытия дефицита, который в текущем году достигает трех триллионов рублей (36 миллиардов долларов).

При разработке бюджета на 2026 год чиновники прогнозировали вероятную нехватку средств во второй половине года на уровне 1,2–1,5 триллиона рублей.

Однако тогда в Москве надеялись, что война в Украине завершится после августовского саммита на Аляске между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Поскольку эти ожидания и планы логического снижения оборонных расходов не оправдались, Кремль оказался в финансовой ловушке.

Временные дополнительные доходы от скачка цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке не решают структурных проблем инфляции и стагнации банковского сектора.

Россия балансирует на грани рецессии

Сегодня Россия балансирует на грани рецессии. Министерство экономики РФ резко снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до критических 0,4%, а в первом квартале экономика вообще продемонстрировала сокращение впервые за три года.

В то же время, дефицит российского бюджета за первые четыре месяца года вырос до рекордных 5,9 триллиона рублей (2,5% ВВП), что на 50% превышает годовой план.

Как пишет Bloomberg, ситуация значительно опаснее, чем в прошлые дефицитные годы, ведь "неприкосновенные" резервы Фонда национального благосостояния России уже на 60% ниже, чем до начала большой войны.

Напомним, российский бизнес также требует прекращения войны для спасения экономики. В зависимости от сырья российская экономика объемом 3 триллиона долларов продемонстрировала резкое падение. После роста на 4,9% в 2024 году в прошлом году она замедлилась до 1%, а в первом квартале 2026 года зафиксировано сокращение на 0,2%.