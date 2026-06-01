Розкол у Москві: уряд РФ попередив Путіна про загрозу фінансового краху через витрати на війну

Російські урядовці, Мінфін та Центробанк відкрито попередили Путіна, що витрати на війну стали непідйомними для держави. Подальше фінансування армії загрожує небезпечним зростанням дефіциту бюджету РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Внутрішній розкол у Москві

За даними джерел агентства, ця ситуація спровокувала найсерйозніший внутрішній розкол у Москві з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Керівництво Міністерства фінансів та Центрального банку Росії офіційно повідомило Кремль, що поточні прогнози оборонних видатків загрожують небезпечним і неконтрольованим зростанням дефіциту державного бюджету.

Повідомляється, що економічний блок уряду дедалі більше стурбований станом фінансової системи та наполягає на негайному скороченні витрат на оборону.

Проте проти цього кроку виступило керівництво Міністерства оборони та частина адміністрації Кремля.

Крах надій на угоду з Трампом

Військове відомство РФ не лише чинить опір скороченням, а й вимагає додаткового фінансування для покриття дефіциту, який поточного року сягає трьох трильйонів рублів (36 мільярдів доларів).

Під час розробки бюджету на 2026 рік чиновники прогнозували ймовірну нестачу коштів у другій половині року на рівні 1,2–1,5 трильйона рублів.

Проте тоді у Москві сподівалися, що війна в Україні завершиться після серпневого саміту на Алясці між Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Оскільки ці очікування та плани щодо логічного зниження оборонних видатків не виправдалися, Кремль опинився у фінансовій пастці.

Тимчасові додаткові прибутки від стрибка цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході не вирішують структурних проблем інфляції та стагнації банківського сектору.

Росія балансує на межі рецесії

Сьогодні Росія балансує на межі рецесії. Міністерство економіки РФ різко знизило прогноз зростання ВВП на 2026 рік з 1,3% до критичних 0,4%, а в першому кварталі економіка взагалі продемонструвала скорочення вперше за три роки.

Водночас дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці року зріс до рекордних 5,9 трильйона рублів (2,5% ВВП), що на 50% перевищує річний план.

Як пише Bloomberg, ситуація є значно небезпечнішою, ніж у минулі дефіцитні роки, адже "недоторканні" резерви Фонду національного добробуту Росії вже на 60% нижчі, ніж до початку великої війни.

Нагадаємо, російський бізнес також вимагає припинення війни для порятунку економіки. Залежна від сировини російська економіка обсягом 3 трильйони доларів продемонструвала різке падіння. Після зростання на 4,9% у 2024 році, минулого року вона сповільнилася до 1%, а в першому кварталі 2026 року зафіксовано скорочення на 0,2%.