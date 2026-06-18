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Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1576-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 76 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське, Софіївка та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував двічі у бік Олександрограда та Вербового.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та у бік Лук'янівського.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько