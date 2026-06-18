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Втрати ворога станом на 18 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1576 добу повномасштабної війни становлять 1 388 050 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 червня втратила:
- особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб;
- танків – 12 038 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од;
- артилерійських систем – 44 240 (+11) од;
- РСЗВ – 1 877 (+3) од;
- засоби ППО – 1 431 (+4) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 684(+7) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589(+1 996) од;
- крилаті ракети – 4 783 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од;
- спеціальна техніка – 4 306 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 216 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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