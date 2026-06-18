Втрати ворога станом на 18 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1576 добу повномасштабної війни становлять 1 388 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб;

танків – 12 038 (+5) од;

бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од;

артилерійських систем – 44 240 (+11) од;

РСЗВ – 1 877 (+3) од;

засоби ППО – 1 431 (+4) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 684(+7) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589(+1 996) од;

крилаті ракети – 4 783 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од;

спеціальна техніка – 4 306 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 216 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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