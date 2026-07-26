Виробник Durex Strepsils та Vanish йде з Росії

Британська Reckitt погодила продаж свого гігієнічного бізнесу в Росії місцевій компанії Arnest. Через обмеження, які діють під час виходу іноземного бізнесу з російського ринку, група очікує збиток після оподаткування на рівні близько £175 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reckitt.

Угода охоплює російський підрозділ гігієнічних товарів, який за підсумками 2025 року забезпечував близько 1% чистого доходу основного бізнесу Reckitt. Завершити продаж планують у другій половині 2026 року після отримання необхідних дозволів, зокрема від британських регуляторів.

Покупцем стане російська компанія Arnest Management. Вона вже співпрацює з Reckitt у межах локального виробництва з 2023 року.

До активів, які переходять новому власнику, належать:

виробничий майданчик поблизу Москви;

місцеві права інтелектуальної власності;

близько 400 працівників російського підрозділу.

Водночас Arnest не отримає прав на глобальні бренди Reckitt. Група також збереже російський бізнес із продажу товарів для здоров’я. Водночас Arnest не отримає прав на глобальні бренди Reckitt. Компанії належать, зокрема, марки: Dettol, Durex, Finish, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mucinex, Nurofen, Strepsils, Vanish, Veet.

Через обмежену суму угоди Reckitt очікує визнати близько £175 млн збитку після оподаткування у звітності за 2026 рік. Із цієї суми приблизно £125 млн мають відобразити у результатах за перше півріччя.

Продаж не повинен суттєво вплинути на скоригований операційний прибуток або скоригований прибуток на акцію Reckitt у 2026 році.

Російський гігієнічний підрозділ до завершення угоди продовжить враховуватися у доходах групи. Водночас Reckitt зазначає, що зміни міжнародних санкцій уже негативно впливають на його фінансові показники на ринках, що розвиваються.

Хто не зміг залишити ринок РФ

В KSE Institute повідомляють, що станом на початок жовтня 526 міжнародних компаній (12,5%) повністю залишили російський ринок. Ще 1 377 компаній (32,6%) перебувають у процесі виходу або скорочення діяльності, тоді як 2 315 компаній (54,9%) досі працюють у РФ.

Нагадаємо, німецький концерн Knauf повідомив, що не зміг завершити продаж свого бізнесу в Росії, про який було оголошено півтора року тому.

Згідно з офіційною заявою, наразі діяльність Knauf у Росії відокремлена від центрального управління і здійснюється лише місцевим менеджментом з дотриманням усіх чинних санкцій.

Також Raiffeisen Bank International (RBI) зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.