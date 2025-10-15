Запланована подія 2

Ще 23 міжнародні компанії вийшли з російського ринку: хто продав активи

санкції
Росію вже залишили 526 іноземних компаній / Shutterstock

У липні-вересні 2025 року відбулася одна з рекордних кількостей ліквідацій іноземних бізнесів у Росії від початку повномасштабного вторгнення. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у моніторингу KSE Institute.

Ліквідація та продаж активів

Зазначається, що у третьому кварталі повністю припинили діяльність 23 міжнародні компанії, зокрема 13 через завершення ліквідації бізнесу та 4, які ініціювали процес ліквідації, 5 — шляхом продажу бізнесу, ще один випадок стосувався захоплення активів.

Серед компаній, що завершили ліквідацію бізнесу, — відомий британський виробник побутової техніки Dyson, американський концерн Rockwell Automation, який спеціалізується на промисловій автоматизації, німецька юридично-аудиторська група Rödl & Partner, виробник лабораторного обладнання Eppendorf SE, мексиканська компанія Orbia Advance Corporation, а також міжнародна телекомунікаційна компанія Sony Mobile Communications.

Також про завершення ліквідації оголосили британська хімічна компанія Croda International, японський виробник аудіо- та відеотехніки JVC Kenwood, американська фармацевтична компанія Allergan, данський виробник медичного обладнання Ambu, білоруська Good Lakk, німецька компанія Technoform, що працює у сфері будівельних матеріалів, та литовський виробник оптики Yukon Advanced Optics Worldwide.

Ще чотири компанії перебувають на етапі ліквідації:

  • шведська Embracer Group (ігрова індустрія), 
  • австрійська Lisec (виробництво скла), 
  • французька Louis Dreyfus Company (сільське господарство і торгівля сировиною),
  • фінська Orion Pharma (фармацевтика).

Крім того, Росія ініціювала захоплення активів французької компанії Air Liquide вартістю близько $700 млн, а також арешт бізнесу Airwork Group з Нової Зеландії, яка спеціалізується на авіаперевезеннях і технічному обслуговуванні літаків. 

Також 5 компаній уклали угоди із продажу активів:

  • французька Alstom (транспортне машинобудування), 
  • американська Burger King, 
  • ізраїльська Fishman Group / Mirland Development, 
  • шведська Hilding Anders AB (виробництво меблів та матраців),
  •  ліхтенштейнська Hilti (будівельні інструменти).

Хто не зміг залишити ринок РФ

В KSE Institute повідомляють, що станом на початок жовтня 526 міжнародних компаній (12,5%) повністю залишили російський ринок. Ще 1 377 компаній (32,6%) перебувають у процесі виходу або скорочення діяльності, тоді як 2 315 компаній (54,9%) досі працюють у РФ.

Нагадаємо, німецький концерн Knauf повідомив, що не зміг завершити продаж свого бізнесу в Росії, про який було оголошено півтора року тому. 

Згідно з офіційною заявою, наразі діяльність Knauf у Росії відокремлена від центрального управління і здійснюється лише місцевим менеджментом з дотриманням усіх чинних санкцій.

Також Raiffeisen Bank International (RBI) зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.

Автор:
Світлана Манько