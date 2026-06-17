Найбільша криптобіржа Binance може втратити право на роботу в ЄС

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance ризикує втратити дозвіл на обслуговування клієнтів у Європейському Союзі вже з наступного місяця. Це пов’язано з тим, що європейські регулятори готуються відхилити її заявку на отримання ліцензії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Відповідно до нового європейського законодавства про регулювання криптоактивів, компанії сектору цифрових грошей мають дедлайн до кінця червня, щоб отримати офіційну ліцензію.

Цей документ діє за принципом «паспорта» — дозвіл від однієї країни ЄС дозволяє легально працювати на території всього блоку з 27 держав. Binance подала свою заявку через ринкового регулятора Греції, проте, за даними інсайдерів, її планують відхилити.

Позиція криптобіржі та загроза для користувачів

Рішення грецького регулятора означає, що Binance не отримає «зелене світло» для роботи в правовому полі Євросоюзу, що ставить під питання подальшу долю та доступ до рахунків мільйонів європейських клієнтів платформи.

У відповідь на оприлюднену інформацію представники компанії та її керівництво зазначили:

Позиція Binance: у компанії запевняють, що понад 18 місяців конструктивно співпрацювали з Hellenic Capital Market Commission і виконали всі жорсткі вимоги MiCA. За версією біржі, попередній аудит визнав заявку цілком відповідною правилам, і жодних офіційних заперечень від Греції вони наразі не отримували.

Подальші кроки: у компанії пообіцяли надати детальні роз’яснення та план дій для користувачів до 30 червня 2026 року. Головне завдання менеджменту — забезпечити впорядкований процес та мінімізувати незручності для клієнтів у разі негативного сценарію.

Попередження для ЄС: співголова Binance Річард Тенг у лютому пояснював вибір Греції як базової європейської юрисдикції високим рівнем безпеки та якістю робочої сили. Водночас у компанії наголошують, що затримки чи відмови у видачі європейських ліцензій ризикують просто витіснити легальну криптоактивність за межі ЄС.

Жорсткий контроль з боку європейських органів влади покликаний захистити інвесторів і стабілізувати фінансові ринки. Проте якщо до 1 липня біржа не матиме ліцензії, її діяльність у блоці опиниться поза законом.

Ситуація розгортається на тлі того, що засновник платформи Чанпен Чжао минулого року отримав офіційне помилування від президента США Дональда Трампа після визнання провини у порушенні американських законів про відмивання грошей.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року криптовалютна біржа Binance призупинила виведення коштів на картки для користувачів з України. Платформа внесла серйозні корективи у роботу з українськими фіатними каналами та обмежила прямі виплати на рахунки вітчизняних банків.