Крупнейшая криптобиржа Binance может лишиться права на работу в ЕС

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рискует лишиться разрешения на обслуживание клиентов в Европейском Союзе уже со следующего месяца. Это связано с тем, что европейские регуляторы готовятся отклонить заявку на получение лицензии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Согласно новому европейскому законодательству о регулировании криптоактивов, компании сектора цифровых денег имеют дедлайн до конца июня, чтобы получить официальную лицензию.

Этот документ действует по принципу паспорта — разрешение от одной страны ЕС позволяет легально работать на территории всего блока из 27 государств. Binance подала свою заявку через рыночного регулятора Греции, однако, по данным инсайдеров, ее планируют отклонить.

Позиция криптобиржи и угроза для пользователей

Решение греческого регулятора означает, что Binance не получит "зеленый свет" для работы в правовом поле Евросоюза, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу и доступ к счетам миллионов европейских клиентов платформы.

В ответ на обнародованную информацию представители компании и ее руководство отметили:

Binance: в компании уверяют, что более 18 месяцев конструктивно сотрудничали с Hellenic Capital Market Commission и выполнили все жесткие требования MiCA. По версии биржи, предварительный аудит признал заявку вполне соответствующей правилам, и никаких официальных возражений от Греции они пока не получали.

Последующие шаги: в компании пообещали предоставить детальные разъяснения и план действий для пользователей до 30 июня 2026 года. Главная задача менеджмента – обеспечить упорядоченный процесс и минимизировать неудобства для клиентов в случае негативного сценария.

Предупреждение для ЕС: сопредседатель Binance Ричард Тенг в феврале объяснял выбор Греции как базовой европейской юрисдикции с высоким уровнем безопасности и качеством рабочей силы. В то же время в компании отмечают, что задержки или отказы в выдаче европейских лицензий рискуют просто вытеснить легальную криптоактивность за пределы ЕС.

Жесткий контроль со стороны европейских органов власти призван защитить инвесторов и стабилизировать финансовые рынки. Однако если до 1 июля у биржи не будет лицензии, ее деятельность в блоке окажется вне закона.

Ситуация разворачивается на фоне того, что основатель платформы Чанпен Чжао в прошлом году получил официальное помилование от президента США Дональда Трампа после признания вины в нарушении американских законов об отмывании денег.

Напомним, в конце 2025 года криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств на карты для пользователей из Украины. Платформа внесла серьезные коррективы в работу с украинскими фиатными каналами и ограничила прямые выплаты на счета отечественных банков.