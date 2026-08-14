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Украина передаст музеям государств-партнеров образцы уничтоженной российской техники

Уничтоженный российский танк
Украина передаст музеям государств-партнеров образцы уничтоженной российской техники

Кабинет Министров Украины утвердил механизм бесплатной передачи иностранным музеям образцов уничтоженной российской военной техники. Решение было принято по совместной инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Переданная техника, захваченная или выведенная из строя во время отпора вооруженной агрессии РФ, будет использоваться исключительно в качестве музейных экспонатов для организации тематических выставок.

Кто получит трофейные образцы

На первом этапе образцы трофейных российских танков Т-72 получат музейные учреждения пяти европейских стран:

  • Литвы;
  • Латвии;
  • Эстонии;
  • Дании;
  • Нидерланды.

Вся техника полностью потеряла боевые свойства, прошла проверку на отсутствие взрывоопасных предметов и безопасна для демонстрации посетителям.

В ведомствах отмечают, что такие экспозиции за рубежом будут способствовать международному документированию военных преступлений РФ, развитию культурной дипломатии и донесению правды о борьбе Украины за независимость для сохранения международной поддержки.

Напомним, почти 200 иностранных компаний подали заявки на доступ в базу данных о российском оружии. Платформа TrophyLab проводит исследования захваченной техники противника для партнеров по оборонному сектору.

Автор:
Максим Кольц

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