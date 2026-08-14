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"Укрзализныця" повысит зарплаты 150 тысячам работников

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"Укрзализныця" повысит зарплаты 150 тысячам работников / НБУ

С 1 сентября "Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тыс. работников на 10–15%. Больший рост предназначен для представителей дефицитных профессий, а дополнительный ресурс на оплату труда компания получает, в частности, благодаря индексации грузовых тарифов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Николая Калашника.

Дополнительные средства планируют, прежде всего, направить работникам, которые ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов.

По словам министра, решение о повышении зарплат обсуждали с работниками железной дороги, руководством "Укрзализныци", наблюдательным советом и народными депутатами.

Калашник также увязал пересмотр оплаты труда с индексацией грузовых тарифов "Укрзализныци". По его словам, дополнительный ресурс нужен компании не только на перевозку, ремонт и восстановление инфраструктуры после российских атак, но и на зарплаты персонала.

Следующий этап индексации грузовых тарифов планируется с 1 января 2027 года. В министерстве ожидают, что это позволит продолжить поэтапное повышение зарплат железнодорожников в следующем году.

Напомним, еще 10 июля в "Укрзализныце" заявляли о нехватке средств на повышение зарплат. Глава компании Александр Перцовский тогда отмечал, что оплата труда железнодорожников примерно на 30% ниже средней по стране, а для фактического повышения выплат требуется дополнительный финансовый ресурс.

Перед этим "Укрзализныця" предложила проиндексировать грузовые тарифы на 30%. Первый этап планировали с 1 августа 2026 года, объясняя это ростом затрат и накопленным убытком компании.

Автор:
Татьяна Гойденко

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