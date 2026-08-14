"Укрзалізниця" підвищить зарплати 150 тисячам працівників

З 1 вересня "Укрзалізниця" підвищить зарплати більш ніж 150 тис. працівників на 10–15%. Більше зростання передбачене для представників дефіцитних професій, а додатковий ресурс на оплату праці компанія отримує, зокрема, завдяки індексації вантажних тарифів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Миколу Калашника.

Додаткові кошти планують насамперед спрямувати працівникам, які ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру та забезпечують рух поїздів.

За словами міністра, рішення про підвищення зарплат обговорювали з працівниками залізниці, керівництвом "Укрзалізниці", наглядовою радою та народними депутатами.

Калашник також пов’язав перегляд оплати праці з індексацією вантажних тарифів "Укрзалізниці". За його словами, додатковий ресурс потрібен компанії не лише на перевезення, ремонти та відновлення інфраструктури після російських атак, а й на зарплати персоналу.

Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. У міністерстві очікують, що це дозволить продовжити поетапне підвищення зарплат залізничників наступного року.

Нагадаємо, ще 10 липня в "Укрзалізниці" заявляли про нестачу коштів на підвищення зарплат. Голова компанії Олександр Перцовський тоді зазначав, що оплата праці залізничників приблизно на 30% нижча за середню по країні, а для фактичного підвищення виплат потрібен додатковий фінансовий ресурс.

Перед цим "Укрзалізниця" запропонувала проіндексувати вантажні тарифи на 30%. Перший етап планували з 1 серпня 2026 року, пояснюючи це зростанням витрат і накопиченими збитками компанії.