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Зарплати зростають, але працівники цього не відчувають: де доходи збільшилися найбільше

робітники чоловіки робота
Найбільший дефіцит кадрів і зростання зарплат у робітничих професіях. / Freepik

Попри дефіцит кадрів і регулярний перегляд зарплат, роботодавці та наймані працівники по-різному оцінюють зміни на ринку праці. Перші значно частіше говорять про підвищення оплати праці, тоді як понад половина працівників не зафіксували змін у своїх доходах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Робота та EBA.

Роботодавці частіше звітують про підвищення зарплат

Більшість компаній протягом останнього року переглядали рівень оплати праці. Зокрема, 25% роботодавців повідомили про підвищення зарплат до 10%, ще 30% збільшили виплати на 11-20%, а 17% компаній підняли зарплати більш ніж на 21%.

Водночас 23% роботодавців не змінювали рівень оплати праці, а 5% заявили про його скорочення.

Серед працівників картина відрізняється. Про підвищення зарплати до 10% повідомили 22% опитаних, ще 12% зафіксували зростання на 11-20%. Лише 4% респондентів зазначили, що їхні доходи збільшилися більш ніж на 21%.

При цьому понад половина працівників не відчула зростання зарплати взагалі, а 10% заявили про її скорочення.

У яких областях зарплати зростають найшвидше

Дані опитування частково підтверджує динаміка медіанних зарплат на ринку праці. Водночас темпи їхнього зростання суттєво відрізняються залежно від регіону.

Найбільше за рік медіанні зарплати зросли у:

  • Кіровоградській області – на 29%, до 22,5 тис. грн;
  • Львівській – на 26%, до 33,5 тис. грн;
  • Херсонській – на 23%, до 18,5 тис. грн;
  • Дніпропетровській – на 22%, до 24,4 тис. грн;
  • Вінницькій – на 22%, до 26,5 тис. грн.

Найповільніша динаміка зафіксована у Чернівецькій області – +7%, Миколаївській – +10%, Донецькій та Хмельницькій – по +11%, а також Полтавській – +13%.

Найвищі зарплати у робітничих професіях

Розмір та темпи зростання медіанної зарплати залежать не лише від регіону, а й від професії. У червні 2026 року найвищі зарплати порівняно з аналогічним місяцем 2025-го спостерігалися переважно у робітничих спеціальностях.

Найвищі медіанні зарплати у червні 2026 року мали:

  • штукатури – 73,5 тис. грн, +22,5% за рік;
  • плиточники – 70 тис. грн, +47%;
  • фасадники – 70 тис. грн, +17%;
  • далекобійники – 65 тис. грн, +16%;
  • муляри – 65 тис. грн, +18%;
  • рихтувальники – 60 тис. грн, +20%;
  • будівельники – 50 тис. грн, +16%.

Таким чином, найбільші зарплати дедалі частіше пропонують саме фахівцям робітничих професій, де роботодавці стикаються з найбільшим дефіцитом кадрів.

Плиточники та підсобники стали лідерами за темпами зростання

Найбільше за останній рік медіанні зарплати зросли у плиточників – на 47%, до 70 тис. грн у червні 2026 року.

До переліку професій із найвищою динамікою також увійшли:

  • підсобники – +44%, до 32,5 тис. грн;
  • секретарі – +38%, до 21 тис. грн;
  • HR-спеціалісти – +37%, до 34,3 тис. грн;
  • агрономи – +35%, до 35 тис. грн;
  • копірайтери – +29%, до 24,5 тис. грн;
  • товарознавці – +29%, до 26,8 тис. грн.

Водночас зростання зарплат спостерігається не в усіх професіях. За останній рік медіанні доходи комплектувальників скоротилися на 8%, сторожів – на 5%, домробітниць – на 4%, керівників відділів продажів – на 3%.

Незначне зниження також зафіксували серед косметологів (-2,5%), фармацевтів (-2%) та системних адміністраторів (-1%).

Український ринок праці продовжує змінюватися під впливом кадрового дефіциту. Сьогодні роботодавці дедалі частіше переглядають рівень зарплат, особливо у тих професіях, де найбільше бракує людей. Саме тому найшвидше зростання ми бачимо не серед традиційно високооплачуваних офісних посад, а у робітничих спеціальностях”, – коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Нагадаємо, за рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків – на 28%, а медіанна заробітна плата – на 17% і наразі становить 35 тис. грн.

Автор:
Ярослава Тюпка

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