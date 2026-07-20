Ринок праці України: які вакансії закривають найшвидше, а які не отримують жодного відгуку

За перші шість місяців 2026 року українські роботодавці запропонували 240 тисяч вакансій, з яких закрили лише 131,5 тисячі. Водночас статус безробітного отримали 230 тисяч людей. Головна причина такого дисбалансу — навички шукачів не відповідають реальним потребам бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба установи.

Держава перенавчає тисячі людей, щоб вони могли отримати роботу. Так за пів року 37 тисяч людей пройшли додаткове навчання безкоштовно. Майже 30 тисяч осіб здобували нові професії, зокрема 20 тисяч — у центрах професійно-технічної освіти, а 4,1 тисячі громадян отримали ваучери на підвищення кваліфікації.

Найшвидше роботодавці закривають вакансії у сфері торгівлі, послуг та логістики. Лідерами за кількістю працевлаштованих є такі професії:

продавці продовольчих товарів — 6,7 тисяч закритих вакансій;

водії автотранспорту — 6,2 тисяч;

кухарі — 3,3 тисяч;

бухгалтери — 2,7 тисяч;

охоронники — 2,4 тисяч;

адміністратори — 2,2 тисяч.

Водночас на ринку є перелік спеціальностей, які регулярно з'являються на сайтах пошуку роботи, але не отримують жодного відгуку. До цього списку увійшли:

машиніст автомотриси;

помічник машиніста електропоїзда;

поїзний електромеханік;

моторист;

машиніст установок збагачення та брикетування;

мийник літальних апаратів;

технік-метеоролог;

завідувач ветеринарної клініки.

Ранішще повідомлялося, що з січня до липня 2026 року до Державної служби зайнятості звернулися 76 тисяч роботодавців, які зареєстрували понад 242 тисячі вакансій. Через дефіцит кадрів зарплати на деяких цивільних посадах досягли 170 тисяч гривень на місяць, а лідером за кількістю пропозицій стала Львівська область.