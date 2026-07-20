Рынок труда Украины: какие вакансии закрывают быстрее всего, а какие не получают ни одного отзыва

За первые шесть месяцев 2026 года украинские работодатели предложили 240 тысяч вакансий, из которых закрыли всего 131,5 тысяч. В то же время, статус безработного получили 230 тысяч человек. Главная причина такого дисбаланса – навыки соискателей не отвечают реальным потребностям бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Государство переучивает тысячи людей, чтобы они могли получить работу. Так за полгода 37 тысяч человек прошли дополнительное обучение бесплатно. Почти 30 тысяч человек получали новые профессии, в том числе 20 тысяч — в центрах профессионально-технического образования, а 4,1 тысяч граждан получили ваучеры на повышение квалификации.

Быстрее всего работодатели закрывают вакансии в сфере торговли, услуг и логистики. Лидерами по количеству трудоустроенных являются следующие профессии:

продавцы продовольственных товаров - 6,7 тысяч закрытых вакансий;

водители автотранспорта - 6,2 тысяч;

повара - 3,3 тысячи;

бухгалтеры - 2,7 тысяч;

охранники – 2,4 тысяч;

администраторы - 2,2 тысячи.

В то же время, на рынке есть перечень специальностей, которые регулярно появляются на сайтах поиска работы, но не получают ни одного отзыва. В этот список вошли:

машинист автомотрисы;

помощник машиниста электропоезда;

поездный электромеханик;

моторист;

машинист установок обогащения и брикетирования;

мойщик летательных аппаратов;

техник-метеоролог;

заведующий ветеринарной клиникой.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2026 года в Государственную службу занятости обратились 76 тысяч работодателей, зарегистрировавших более 242 тысяч вакансий. Из-за дефицита кадров зарплаты на некоторых гражданских должностях достигли 170 тысяч гривен в месяц, а лидером по количеству предложений стала Львовская область.