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Рынок труда Украины: какие вакансии закрывают быстрее всего, а какие не получают ни одного отзыва
За первые шесть месяцев 2026 года украинские работодатели предложили 240 тысяч вакансий, из которых закрыли всего 131,5 тысяч. В то же время, статус безработного получили 230 тысяч человек. Главная причина такого дисбаланса – навыки соискателей не отвечают реальным потребностям бизнеса.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Государство переучивает тысячи людей, чтобы они могли получить работу. Так за полгода 37 тысяч человек прошли дополнительное обучение бесплатно. Почти 30 тысяч человек получали новые профессии, в том числе 20 тысяч — в центрах профессионально-технического образования, а 4,1 тысяч граждан получили ваучеры на повышение квалификации.
Быстрее всего работодатели закрывают вакансии в сфере торговли, услуг и логистики. Лидерами по количеству трудоустроенных являются следующие профессии:
- продавцы продовольственных товаров - 6,7 тысяч закрытых вакансий;
- водители автотранспорта - 6,2 тысяч;
- повара - 3,3 тысячи;
- бухгалтеры - 2,7 тысяч;
- охранники – 2,4 тысяч;
- администраторы - 2,2 тысячи.
В то же время, на рынке есть перечень специальностей, которые регулярно появляются на сайтах поиска работы, но не получают ни одного отзыва. В этот список вошли:
- машинист автомотрисы;
- помощник машиниста электропоезда;
- поездный электромеханик;
- моторист;
- машинист установок обогащения и брикетирования;
- мойщик летательных аппаратов;
- техник-метеоролог;
- заведующий ветеринарной клиникой.
Ранее сообщалось, что с января по июль 2026 года в Государственную службу занятости обратились 76 тысяч работодателей, зарегистрировавших более 242 тысяч вакансий. Из-за дефицита кадров зарплаты на некоторых гражданских должностях достигли 170 тысяч гривен в месяц, а лидером по количеству предложений стала Львовская область.