Трудовая миграция: бизнес хочет упростить условия трудоустройства иностранцев

Из-за дефицита рабочей силы и нехватки персонала бизнес инициирует упрощение процедур для трудоустройства иностранцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев по итогам встречи с киевскими предпринимателями.

По его словам, во встрече приняли участие представители производителей пищевой, химической, деревообрабатывающей отраслей, легкой промышленности, машино- и приборостроения, фармации, производства строительных материалов, промышленного и климатического оборудования, упаковки.

"Среди ключевых проблем, которые беспокоят предпринимателей - нехватка персонала и поиск возможностей для восстановления, развития и энергонезависимости. Бизнес интересует вопросы бронирования и критерии определения критичности предприятий. Из-за дефицита рабочей силы компании также инициируют и упрощение процедур для трудоустройства иностранцев и переобучение специалистов на новые профессии", - отметил Собол.

Украинский бизнес уже смотрит в сторону массовой трудовой миграции

Сегодня процесс завоза иностранного работника в Украину может длиться 6 - 9 месяцев, поэтому Украине нужно сделать более простыми и прозрачными условия трудоустройства иностранцев, чтобы бизнес мог пополнять огромный дефицит кадров. Об этом заявил соучредитель HRD Club Ukraine Дмитрий Дегтяр во время обсуждения Стратегии миграционной политики Украины до 2035 года, одним из пунктов которой является контролируемая иммиграция.

"Бизнес смотрит сейчас в сторону привлечения массовой трудовой миграции. Условно, мы не ищем айтишников, топ-менеджеров среди трудовых мигрантов. Основа – это строители, механизаторы, складские работники", – подчеркнул эксперт.

По его словам, на практике привезти и официально трудоустроить иностранца в Украину крайне тяжело, поскольку есть требования даже к тому, сколько средств должно быть у иностранца на счету.

"И здесь главное требование к правительству и в целом к этой системе. Если вы видите, что у нас в стране дефицит огромный персонала. Скоро, не дай Бог, дефицит достигнет 8,6 млн... У нас очень много выехало людей, и нам надо этот ресурс пополнить за счет иностранной рабочей силы. Причем в больших объемах", - сказал он.

Он подчеркнул, что другая проблема заключается в том, что часть иностранцев рассматривает Украину как транзитную страну на пути в Европу, что создает риск для бизнеса, вкладывающего средства в то, чтобы привезти работников.

"В общем, я за прозрачность, за дебюрократизацию, за ускорение условий привлечения иностранцев. Чтобы было прогнозировано и понятно, на какие должности, в какие отрасли это нам будет нужно, где мы этих людей берем, и как мы их отфильтровываем еще на этапе, когда они за границей", - подытожил Дегтяр.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев считает, что для решения проблемы дефицита рабочей силы Украине не нужно будет завозить мигрантов из бедных стран Азии, ведь после достижения мира большинство украинских беженцев вернутся на Родину при условии решения проблем с жильем и работой.

Что известно о рабочих из Азии

В начале 2025 года стало известно, что в Закарпатье одна из местных фабрик, которая занимается изготовлением мебели в Тячевском городском территориальном обществе, вела переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве 160 граждан из Бангладеш.

Отмечалось, что на предприятии работают 430 человек, но из-за расширения производственных мощностей возникла потребность в заполнении еще 700 рабочих мест. Производитель предлагал зарплату в 25 тысяч гривен и полный социальный пакет.

В Конфедерации работодателей заявили, что привлечение квалифицированных кадров важно для предприятий, но найм работников без подтверждения их квалификации является стратегически неправильным шагом. Это может привести к низкой эффективности и проблемам в долгосрочной перспективе.

Из- за резонанса мебельная фабрика Ламелла​​ приостановила рекрутинг иностранцев, новым работникам было отказано в оформлении виз.