Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В МАГАТЭ заявили о наличии повреждений на ЗАЭС после удара дрона: что с уровнем радиации

ЗАЭС
МАГАТЭ заявляет об обнаруженных на ЗАЭС повреждениях здания турбины.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали повреждение внешней части турбинного корпуса на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), потерпевшей удар дрона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети X.

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали, что наружная часть турбинного корпуса и металлический люк повреждены.

Также команда обнаружила несколько отломков и обгоревшие остатки оптического кабеля.

Сообщается, что МАГАТЭ запросило доступ к внутренней части здания непосредственно рядом с реакторным блоком №6 для дальнейшего обследования.

МАГАТЭ подтвердила с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации на ЗАЭС остаются в пределах нормы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал удар дроном "серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности".

"Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", – заявил он.

При этом в сообщении МАГАТЭ ничего не указано о принадлежности беспилотника, который, по их данным, атаковал станцию.

Москва обвинила Киев в атаке на шестой энергоблок Запорожской АЭС

Накануне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинский дрон 30 мая атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС.

По его словам, в результате взрыва основное оборудование не было повреждено, но в стене образовалась пробоина.

Министерство иностранных дел Украины решительно отвергло обвинения РФ в отношении якобы "атаки Украины" на ЗАЭС.

В Силах обороны Украины опровергли обвинения России и заявили, что не наносили удар по ЗАЭС, ведь действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права, в отличие от армии РФ, превратившей "гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры".

Автор:
Светлана Манько