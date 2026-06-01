В МАГАТЭ заявили о наличии повреждений на ЗАЭС после удара дрона: что с уровнем радиации

Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали повреждение внешней части турбинного корпуса на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), потерпевшей удар дрона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети X.

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали, что наружная часть турбинного корпуса и металлический люк повреждены.

Также команда обнаружила несколько отломков и обгоревшие остатки оптического кабеля.

Сообщается, что МАГАТЭ запросило доступ к внутренней части здания непосредственно рядом с реакторным блоком №6 для дальнейшего обследования.

МАГАТЭ подтвердила с помощью измерительного оборудования, что уровни радиации на ЗАЭС остаются в пределах нормы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал удар дроном "серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности".

"Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая никому не принесет пользы", – заявил он.

При этом в сообщении МАГАТЭ ничего не указано о принадлежности беспилотника, который, по их данным, атаковал станцию.

Москва обвинила Киев в атаке на шестой энергоблок Запорожской АЭС

Накануне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинский дрон 30 мая атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС.

По его словам, в результате взрыва основное оборудование не было повреждено, но в стене образовалась пробоина.

Министерство иностранных дел Украины решительно отвергло обвинения РФ в отношении якобы "атаки Украины" на ЗАЭС.

В Силах обороны Украины опровергли обвинения России и заявили, что не наносили удар по ЗАЭС, ведь действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права, в отличие от армии РФ, превратившей "гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры".