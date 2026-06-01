- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Названы самые популярные электромобили среди украинцев
С января по апрель этого года украинский парк пополнили легковые автомобили 8,5 тысячи электромобилей (BEV).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из этого количества электромобилей – 1859 новых и 6641 подержанных.
Топ-5 новых электромобилей
Самыми популярными моделями среди новых были:
- BYD Leopard 3 – 312 ед.;
- BYD Sea Lion 06 EV – 216 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 161 ед.;
- Zeekr 001 – 153 ед.;
- Zeekr 7X – 92 ед.
Топ-5 электромобилей с пробегом:
- Nissan Leaf – 898 ед.;
- Tesla Model 3 – 811 ед.;
- Tesla Model Y – 788 ед.;
- KIA Niro EV – 326 ед.;
- Chevrolet Bolt – 325 ед.
Напомним, в апреле главным драйвером рынка электромобилей стали выросшие на 136,3% внутренние перепродажи. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.