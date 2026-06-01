Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Названы самые популярные электромобили среди украинцев

BYD Leopard 3
BYD Leopard 3 / Infocar

С января по апрель этого года украинский парк пополнили легковые автомобили 8,5 тысячи электромобилей (BEV).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества электромобилей – 1859 новых и 6641 подержанных.

Топ-5 новых электромобилей

Самыми популярными моделями среди новых были:

  1. BYD Leopard 3 – 312 ед.;
  2. BYD Sea Lion 06 EV – 216 ед.;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 161 ед.;
  4. Zeekr 001 – 153 ед.;
  5. Zeekr 7X – 92 ед.

Топ-5 электромобилей с пробегом:

  1. Nissan Leaf – 898 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 811 ед.;
  3. Tesla Model Y – 788 ед.;
  4. KIA Niro EV – 326 ед.;
  5. Chevrolet Bolt – 325 ед.

Напомним, в апреле главным драйвером рынка электромобилей стали выросшие на 136,3% внутренние перепродажи. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.

Автор:
Светлана Манько