Названы самые популярные электромобили среди украинцев

С января по апрель этого года украинский парк пополнили легковые автомобили 8,5 тысячи электромобилей (BEV).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества электромобилей – 1859 новых и 6641 подержанных.

Топ-5 новых электромобилей

Самыми популярными моделями среди новых были:

BYD Leopard 3 – 312 ед.; BYD Sea Lion 06 EV – 216 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 161 ед.; Zeekr 001 – 153 ед.; Zeekr 7X – 92 ед.

Топ-5 электромобилей с пробегом:

Nissan Leaf – 898 ед.; Tesla Model 3 – 811 ед.; Tesla Model Y – 788 ед.; KIA Niro EV – 326 ед.; Chevrolet Bolt – 325 ед.

Напомним, в апреле главным драйвером рынка электромобилей стали выросшие на 136,3% внутренние перепродажи. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.