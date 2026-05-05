Рынок электрокаров Украины: внутренние продажи взлетели на 136%, а импорт обрушился вдвое

электромобиль BYD Seal 5 DM-i Premium
Бренд BYD удерживает позиции лидера на украинском авторынке

Апрель зафиксировал резкое изменение трендов: общий объем рынка составил 9122 авто, где главным драйвером стали внутренние перепродажи, выросшие на 136,3%. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Новые электромобили: лидируют китайские бренды

Доля автомобилей, производимых в КНР, в сегменте новых электрокаров составила 82%. Бренд BYD удерживает лидерские позиции благодаря моделям Leopard 3 и Sea Lion 06. Volkswagen с моделью ID. Unyx конкурирует с марками Zeekr и Xiaomi. Хотя объем нового импорта вырос на 118,5% по сравнению с мартом, он остается на 45,8% ниже показателя прошлого года.

Тп-10 моделей новых электромобилей

Импорт б/у авто и влияние НДС

Введение НДС повлекло за собой падение импорта подержанных электромобилей на 54% по сравнению с апрелем прошлого года. В течение месяца было растаможено 2208 автомобилей. Наибольший спрос в этом сегменте пользуются Nissan Leaf и Tesla Model Y и Model 3. По сравнению с мартом текущего года зафиксирован рост на 29,1%.

Топ-10 подержанных электромобилей

Внутренний рынок

Внутренние перепродажи стали самым большим сегментом с результатом 6 407 сделок. Это на 136,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Самыми популярными моделями здесь остаются Tesla, Nissan Leaf, Renault Zoe и Model 3.

Топ-10 моделей перепродажи

Коммерческий электротранспорт

В апреле зарегистрировано 114 подержанных электрогрузовиков. Модель Renault Kangoo ZE занимает 50% этого рынка. Также автопарки пополнили по 10 единиц моделей Nissan eNV200, Mercedes-Benz Vito и Sprinter. Рынок новых электрических грузовиков составил 7 единиц в месяц.

Факторы воздействия

Рост налоговой нагрузки на импорт стимулировал спрос на внутренние активы. Аналитики отмечают, что владельцы электрокаров не спешат их продавать из-за экономии на горючем, что в будущем может привести к дефициту и росту цен на вторичном рынке.

"Апрельские итоги были нами предусмотрены еще в прошлом году, когда активно обсуждалась тема НДС на электромобиле. Большая цена на импортные авто переключила внимание на внутренний рынок... И если при этом кто-то предлагает ввести дополнительные налоги владельцам или покупателям электромобилей - это не попытка помочь стране, это прямой путь к уничтожению сегмента5 транспорта, не зависящего от нефти".

Эксперты добавляют, что китайские авто остаются популярными благодаря более низкой цене по сравнению с европейскими аналогами, а рынок подержанного импорта хоть и восстанавливается, но вряд ли вернется к прежним объемам в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что украинский рынок электроавтомобилей пострадал от регуляторных ограничений Китая, предполагающих, что автомобиль должен находиться на регистрации в КНР не менее шести месяцев перед экспортом.

Автор:
Татьяна Ковальчук