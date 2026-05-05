Избыток яблок и слабый спрос: почему украинские производители переориентируются на внешние рынки

Слабый внутренний рынок и избыток предложения заставляет украинских производителей яблок изменять сортовую структуру. Садоводы все активнее переориентируются на экспорт.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на статью Владимира Гуржия.

По его словам, внутренний рынок Украины не способен стабильно впитывать большие объемы продукции и поддерживать высокие цены. На ситуацию оказывают влияние демографические изменения, миграция и уровень доходов населения.

В результате производители переходят на экспортно ориентированные сорта яблок — в частности, Гала, Голден, Фуджи и Гренни Смит. Старые сады постепенно теряют экономическую целесообразность, а обновление насаждений становится необходимостью.

Отдельным вызовом остается переработка, не способная поглотить избыток продукции. Сегмент соков также демонстрирует снижение динамики из-за изменения потребительских предпочтений.

"Экспорт при больших объемах - это фактически единственный вариант", - отметил Гуржий.

В результате рынок яблок переходит в фазу перестройки, где стратегия сбыта определяет экономическую эффективность новых инвестиций в сады.

Напомним, ранее цены на яблоки в Украине оказались под давлением внешнего предложения и сезонных факторов. Активизация импорта, в частности, из южных стран Европы и других рынков, усиливает конкуренцию для отечественных производителей и влияет на ценовую динамику.