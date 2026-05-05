Цены на топливо 5 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 5 мая 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|77,02 грн (+20 коп.)
|А-95
|72,88 грн (+13 коп.)
|А-92
|67,18 грн (0 коп.)
|ДТ
|88,53 грн (+13 коп.)
|Газ
|48,47 грн (-3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|90,90
|49,90
|UPG
|75,90
|73,90
|87,90
|47,90
|WOG
|79,90
|76,90
|90,90
|49,90
|УКРНАФТА
|73,90
|70,90
|66,90
|87,90
|47,90
|SOCAR
|78,76
|75,90
|89,76
|49,55
|AMIC
|74,16
|70,99
|87,10
|47,99
|БРСМ-Нафта
|69,92
|86,56
|47,08
Напомним, украинский рынок горючего замер: оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и стоимость бензина и дизеля будет напрямую зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.