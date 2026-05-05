Ціни на пальне 5 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Ціни на пальне 5 травня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.  

Сьогодні, 5 травня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 77,02 грн (+20 коп.)
А-95 72,88 грн (+13 коп.)
А-92 67,18 грн (0 коп.)
ДП 88,53 грн (+13 коп.)
Газ 48,47 грн (-3 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 79,90 76,90 90,90 49,90
UPG 75,90 73,90 87,90 47,90
WOG 79,90 76,90 90,90 49,90
УКРНАФТА 73,90 70,90 66,90 87,90 47,90
SOCAR 78,76 75,90 89,76 49,55
AMIC 74,16 70,99 87,10 47,99
БРСМ-Нафта 69,92 86,56 47,08

Нагадаємо, український ринок пального наразі завмер: гуртові ціни поступово зростають, проте на стелах АЗС поки фіксують тимчасове затишшя. Експерти, прогнозують, що травень принесе екстремальну волатильність, і вартість бензину та дизелю напряму залежатиме від дипломатичних новин з Близького Сходу.

Автор:
Тетяна Бесараб