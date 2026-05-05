Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Проблема кадрів: як квота на бронювання впливає на нестачу працівників у держслужбі

бронювання
Чому фахівці не йдуть на держслужбу - пояснення НАДС / Pixabay

В Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови НАДС Наталії Алюшиної.

Чому в Україні не вистачає держслужбовців

"У нас по країні загалом спостерігається дефіцит людського капіталу. Станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%", - повідомила Алюшина.

Вона зазначила, що на державній службі діє обмеження на бронювання військовозобов’язаних у межах 50%, і ця квота вже повністю вичерпана.

За її словами, це створює серйозні труднощі, зокрема в ІТ-сфері та кібербезпеці, де й без того складно знайти фахівців. Водночас вона наголосила, що кібератаки на державні ресурси відбуваються щодня - до 20 разів на добу, із застосуванням різних методів. У таких умовах відсутність спеціалістів у сфері захисту інформації суттєво ускладнює роботу.

Коментуючи можливість збільшення квоти бронювання до 75% або 100%, очільниця НАДС зазначила, що для функціонування державної служби необхідні кадри, однак ці ж люди критично потрібні й на фронті. Вона підкреслила, що це складна дилема, адже будь-яке рішення означає баланс між потребами державного управління та оборони країни.

Також вона додала, що чинні 50% бронювання ледве забезпечують мінімальні потреби держслужби, а перерозподіл бронювання фактично означає необхідність забирати його в одних працівників для інших, що є найбільш болючим і складним питанням у нинішніх умовах.

Нагадаємо, попри збільшення видатків на оплату праці державних службовців, результату реформи держслужби не досягнуто. 78,6% опитаних чиновників зазначили, що їхня нинішня зарплата не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.

Автор:
Ольга Опенько