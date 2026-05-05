Проблема кадрів: як квота на бронювання впливає на нестачу працівників у держслужбі

В Україні фіксується дефіцит кадрів на державній службі — наразі налічується близько 30,6 тис. вакантних посад. Однією з ключових причин є обмеження на бронювання військовозобов’язаних працівників на рівні 50%.

Чому в Україні не вистачає держслужбовців

"У нас по країні загалом спостерігається дефіцит людського капіталу. Станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%", - повідомила Алюшина.

Вона зазначила, що на державній службі діє обмеження на бронювання військовозобов’язаних у межах 50%, і ця квота вже повністю вичерпана.

За її словами, це створює серйозні труднощі, зокрема в ІТ-сфері та кібербезпеці, де й без того складно знайти фахівців. Водночас вона наголосила, що кібератаки на державні ресурси відбуваються щодня - до 20 разів на добу, із застосуванням різних методів. У таких умовах відсутність спеціалістів у сфері захисту інформації суттєво ускладнює роботу.

Коментуючи можливість збільшення квоти бронювання до 75% або 100%, очільниця НАДС зазначила, що для функціонування державної служби необхідні кадри, однак ці ж люди критично потрібні й на фронті. Вона підкреслила, що це складна дилема, адже будь-яке рішення означає баланс між потребами державного управління та оборони країни.

Також вона додала, що чинні 50% бронювання ледве забезпечують мінімальні потреби держслужби, а перерозподіл бронювання фактично означає необхідність забирати його в одних працівників для інших, що є найбільш болючим і складним питанням у нинішніх умовах.

Нагадаємо, попри збільшення видатків на оплату праці державних службовців, результату реформи держслужби не досягнуто. 78,6% опитаних чиновників зазначили, що їхня нинішня зарплата не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.