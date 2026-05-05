Проблема кадров: нехватка работников в госслужбе усугубляется из-за квоты на бронирование

Почему специалисты не идут на госслужбу – объяснение НАДС / Pixabay

В Украине фиксируется дефицит кадров на государственной службе — в настоящее время насчитывается около 30,6 тыс. вакантных должностей. Одной из ключевых причин является ограничение бронирования военнообязанных работников на уровне 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы НАДС Наталии Алюшиной.

Почему в Украине не хватает госслужащих

"У нас по стране в общем наблюдается дефицит человеческого капитала. По состоянию на сегодня насчитывается 30,6 тыс. вакансий на государственной службе. По разным причинам они остаются незаполненными. Кто-то экономит фонд оплаты труда, кто-то не может найти соответствующих специалистов. Причины разные. Также одной из них является то, что не всех можно забронировать: действует ограничение у 50%.

Она отметила, что на государственной службе действует ограничение на бронирование военнообязанных в пределах 50% и эта квота уже полностью исчерпана.

По ее словам, это создает серьезные трудности, в частности, в ИТ-сфере и кибербезопасности, где и без того сложно найти специалистов. В то же время она подчеркнула, что кибератаки на государственные ресурсы происходят ежедневно - до 20 раз в сутки с применением различных методов. В таких условиях отсутствие специалистов в сфере защиты информации существенно усложняет работу.

Комментируя возможность увеличения квоты бронирования до 75% или 100%, глава НАДС отметила, что для функционирования государственной службы необходимы кадры, однако эти люди критически нужны и на фронте. Она подчеркнула, что это сложная дилемма, потому что любое решение означает баланс между потребностями государственного управления и обороны страны.

Также она добавила, что действующие 50% бронирования с трудом обеспечивают минимальные потребности госслужбы, а перераспределение бронирования фактически означает необходимость забирать его у одних работников для других, что является наиболее болезненным и сложным вопросом в нынешних условиях.

Напомним, несмотря на увеличение расходов на оплату труда государственных служащих, результат реформы госслужбы не достигнут. 78,6% опрошенных чиновников отметили, что их нынешняя зарплата не является адекватным вознаграждением за профессиональное исполнение обязанностей и инициативность.

Автор:
Ольга Опенько