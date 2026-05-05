Эмираты частично закрыли воздушное пространство: что известно о новой атаке Ирана

Впервые через несколько недель Объединенные Арабские Эмираты объявили о частичном закрытии своего воздушного пространства в результате массированной атаки иранских ракет и беспилотников.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Масштаб атаки

Официальные представители ОАЭ подтвердили, что системы противовоздушной обороны страны были активированы в экстренном режиме для отражения массированного удара в понедельник.

Иранская сторона запустила 12 баллистических и три крылатых ракеты, а также четыре беспилотных летательных аппарата.

Этот инцидент стал наиболее серьезным нарушением апрельского соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве США и Израиля.

Введение ограничений для авиации

Согласно официальному сообщению NOTAM, власти Эмиратов ввели частичный запрет на полеты, который будет действовать минимум неделю.

До 11 мая воздушное движение будет осуществляться исключительно по определенным траекториям, а для входных рейсов введены специальные меры регулирования потоков.

Ситуация кардинально изменилась по сравнению с прошлой неделей, когда управление гражданской авиации только отчитывалось о полном снятии ограничений и возвращении в штатный режим работы.

Смена маршрутов

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о значительных задержках в расписании международных аэропортов. Десятки самолетов, следовавших в Дубай и соседние эмираты, были вынуждены кружить в зонах ожидания за пределами государственной границы.

Часть воздушных судов совершила вынужденную посадку в Маскате, Оман. Новая волна агрессии подвергла сомнению безопасность одного из важнейших авиационных узлов мира.

Влияние на гражданскую авиацию и экономику

Крупнейший перевозчик региона, авиакомпания Emirates, продолжает работать только на 75% от своей мощности по сравнению с периодом до начала конфликта.

Руководство аэропорта Дубая прогнозирует, что для восстановления рекордных показателей пассажиропотока понадобится еще минимум год.

Постоянная угроза обстрелов со стороны Ирана сдерживает иностранные авиакомпании от полноценного возвращения на рынок ОАЭ и существенно снижает спрос на перелеты из-за нестабильной ситуации безопасности.

Напомним, Иран атаковал нефтяной терминал VTTI в Объединенных Арабских Эмиратах, спровоцировав пожар в промышленной зоне города Фуджейра. Системы противовоздушной обороны страны обнаружили четыре крылатые ракеты, три из которых были успешно перехвачены над территориальными водами, а четвертая упала в море.