Испания закрыла воздушное пространство для американских самолетов из-за атак на Иран

Маргарита Роблес
Министр обороны Маргарита Роблес подтвердила ограничение./defensa.gob.es

Правительство Испании приняло решение полностью закрыть свое воздушное пространство для военных самолетов США, вовлеченных в операции против Ирана.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Министр обороны страны Маргарита Роблес подчеркнула, что запрет касается как непосредственного использования инфраструктуры баз, так и пролета над территорией страны для любых действий, связанных с войной в Иране.

"Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", – сказала она журналистам в Мадриде.

Позиция Мадрида

По данным испанских военных источников, новое ограничение заставляет американскую авиацию обходить территорию Испании во время полетов к целям на Ближнем Востоке. Исключение составляют только чрезвычайные ситуации.

Министр экономики Карлос Куэрпо отметил, что это решение является последовательным воплощением политики правительства по невмешательству в конфликт, который Испания считает начавшимся в одностороннем порядке и с нарушением норм международного права. По словам чиновника, страна не намерена вносить вклад в военные действия такого характера.

Как пишет Reuters, премьер-министр Испании Педро Санчес остается одним из самых активных критиков атак на Иран, называя действия США и Израиля незаконными. Это привело к значительному напряжению в отношениях с Белым домом.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп уже выразил недовольство позицией Мадрида и пригрозил введением торговых ограничений против Испании из-за препятствования использованию военных баз.

Несмотря на угрозу ухудшения экономических связей, испанское руководство продолжает настаивать на соблюдении своей антивоенной стратегии.

Ранее Трамп официально заявил о намерении Соединенных Штатов полностью прекратить торговые отношения с Испанией. Главным поводом для столь радикального шага стал отказ Испании повысить оборонные расходы до уровня 5% ВВП в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб