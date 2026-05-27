Наблюдательный совет назначил Игоря Зубовича временным руководителем ГП "Леса Украины"

Решением членов Наблюдательного совета с 1 июля 2026 года исполнение обязанностей генерального директора ГП "Леса Украины" возложено на главу комиссии по преобразованию предприятия Игоря Зубовича.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Член Наблюдательного совета Робертс Стрипниэкс отметил, что кадровые изменения обеспечат существенное усиление команды предприятия.

"Леса Украины" должны двигаться по тому же курсу, но с новой энергией... Перед новым руководителем стоят серьезные вызовы... Он пользуется полным доверием со стороны Наблюдательного совета", — заявил он.

В свою очередь Янне Харьюнпяя (член наблюдательного совета) добавил, что в процессе трансформации появится новая сила, энергия и экспертиза.

Игорь Зубович очертил главные задачи в должности: усиление прозрачности управления, модернизация и внедрение современных технологий, достижение баланса между экономикой и экологией, наполнение бюджета, а также увеличение доверия общества к работе лесоводов.

Наблюдательный совет также инициировал процесс подготовки к конкурсному отбору на должность генерального директора. Предприятие обязано привлечь профессионального консультанта по отбору персонала, создать условия проведения конкурса и критерии оценки кандидатов.

О "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении предприятия находятся 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

ГП "Леса Украины" по итогам 2025 года продало древесины почти на 30 млрд грн. Рейтинг крупнейших покупателей возглавила компания Цунами, которая единственная потратила на закупки более 1 млрд грн.

Напомним, в конце апреля Зеленский анонсировал новые кадровые подходы и решения из-за неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты Карпат.