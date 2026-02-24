Председатель наблюдательного совета ГП "Леса Украины" покидает должность: что известно

Алексей Кучер покидает должность председателя наблюдательного совета государственного предприятия "Леса Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

"Алексею выпала очень сложная миссия. Наблюдательный совет как орган независимого управления нашего предприятия был сформирован впервые. Новой команде пришлось с нуля запускать ряд важных процессов, в том числе связанных с корпоратизацией", - отметил он.

По его словам, в наблюдательный совет вошли действительно сильные независимые члены, а скоординированная и эффективная работа совета – это заслуга Алексея Кучера.

Болоховец подчеркнул, что за год наблюдательная под председательством Алексея Кучера проявила себя как действительно субъектный и независимый орган, не поддающийся давлению, и поблагодарил за плодотворное сотрудничество.

"Независимые члены наблюдательной продолжают работать, надеемся на максимально оперативное назначение в совет представителей государства", - подчеркнул гендиректор ГП "Леса Украины".

Ранее председатель наблюдательного совета предприятия Алексей Кучер сообщал, что рентабельность "Лесов Украины" в 2025 году выросла более чем вдвое, достигнув почти 30%.

Что известно о "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении предприятия находятся 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

ГП "Леса Украины" по итогам 2025 года продало древесины почти на 30 млрд грн. Рейтинг крупнейших покупателей возглавила компания Цунами, которая единственная потратила на закупки более 1 млрд грн.