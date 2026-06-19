НБУ выиграл дело в Верховном Суде по нарушениям мониторинга финкомпанией

Верховный Суд подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о применении меры влияния к ООО "Финансовая компания "Виктория" за нарушение требований в сфере финансового мониторинга. Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял решение 9 июня 2026 года. Суд оставил по-прежнему решение Киевского окружного административного суда от 24 июня 2025 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 4 марта 2026 года.

Этими решениями суды отказали ООО "Финансовая компания "Виктория" в удовлетворении иска к НБУ о признании противоправным и отмене решения регулятора о применении меры воздействия.

В июне 2024 года Национальный банк применил к финкомпании меру влияния в виде письменной оговорки. Основанием стало нарушение порядка замены файлов и исправления ошибок в данных статистической отчетности по предотвращению и противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

По данным НБУ, компания подала изменения в информацию статистической отчетности с нарушением срока, установленного правилами регулятора.

Отмечается, что в июне 2024 года Национальный банк применил к финкомпании "Виктория" меру влияния в виде письменной оговорки за нарушение требований Правил организации статистической отчетности. Нарушение касалось представления изменений в статистическую отчетность по НДП/ФТ с нарушением установленных сроков.