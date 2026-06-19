НБУ виграв справу у Верховному Суді щодо порушень моніторингу фінкомпанією

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення Національного банку України про застосування заходу впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу. Постанова суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив постанову 9 червня 2026 року. Суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 червня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 березня 2026 року.

Цими рішеннями суди відмовили ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" у задоволенні позову до НБУ про визнання протиправним і скасування рішення регулятора щодо застосування заходу впливу.

У червні 2024 року Національний банк застосував до фінкомпанії захід впливу у вигляді письмового застереження. Підставою стало порушення порядку заміни файлів і виправлення помилок у даних статистичної звітності з питань запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За даними НБУ, компанія подала зміни до інформації статистичної звітності з порушенням строку, встановленого правилами регулятора.

Зазначається, що в червні 2024 року Національний банк застосував до фінкомпанії "Вікторія" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог Правил організації статистичної звітності. Порушення стосувалося подання змін до статистичної звітності щодо ПВК/ФТ із порушенням встановлених строків.