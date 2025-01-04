Нацбанк буде судитися з п'ятьма фінкомпаніями, серед них – WayForPay

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень щодо застосування заходів впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія", ТОВ "ФК "Конгур", ТОВ "ФК "Фрейзер", ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" і ТОВ "Вей Фор Пей" (WayForPay) за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що установи оскаржили ці заходи у судовому порядку.

Про захід впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія"

Зазначається, що в червні 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог Правил організації статистичної звітності. Порушення стосувалося подання змін до статистичної звітності щодо ПВК/ФТ із порушенням встановлених строків.

Про заходи впливу до ТОВ "ФК "Конгур", ТОВ "ФК "Фрейзер

ТОВ "ФК "Конгур" було оштрафовано на суму 935 тис. грн за порушення низки вимог законодавства та нормативних актів у сфері фінансового моніторингу, зокрема:

Порушення частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо неналежного виконання обов’язку оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

Неналежне виконання пункту 4 частини другої статті 8 цього ж закону щодо перевірки нових клієнтів.

Порушення частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання ризик-орієнтованого підходу в діяльності.

Невиконання вимог Положення № 107 щодо постійного контролю за відповідністю працівників вимогам законодавства.

Неналежне подання достовірної інформації на запит Національного банку відповідно до Положення № 90.

Порушення частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ щодо обов’язку відмовлятись від ділових відносин з клієнтом у разі подання недостовірної інформації.

Подання звітності до Національного банку з порушенням порядку формування показників статистичної звітності (пункт 6 розділу ІІ Правил № 140).

Ці порушення стали підставою для накладення штрафу на компанію.

ТОВ "ФК "Фрейзер" було оштрафовано на 595 тис. грн за порушення кількох вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема:

Неналежне виконання частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з урахуванням ризиків, притаманних діяльності компанії.

Порушення пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ щодо належної перевірки нових та існуючих клієнтів.

Невиконання частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.

Невиконання пунктів 82 та 83 розділу V Положення № 107 щодо постійного контролю за відповідністю відповідальних працівників вимогам законодавства.

Порушення пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 щодо неналежного подання на запит Національного банку достовірної інформації та документів для здійснення нагляду.

Подання звітності з питань ПВК/ФТ до Національного банку з порушенням порядку формування показників статистичної звітності (пункт 6 розділу ІІ Правил № 140).

Ці порушення стали підставою для накладення штрафу на компанію.

Про захід впливу до ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс"

У жовтні 2024 року Національний банк наклав штраф у розмірі 391 тис. грн на ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" за порушення кількох вимог законодавства, зокрема:

Неналежне виконання пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу IV Положення № 90, що полягало в ненаданні в повному обсязі достовірної інформації та/або документів на запити Національного банку для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ.

Порушення пункту 16 розділу II Правил № 140 щодо подання змін до статистичної звітності з порушенням встановлених строків, що стосуються ПВК/ФТ.

Ці порушення стали підставою для накладення штрафу.

Про заходи впливу на ТОВ "Вей Фор Пей" (WayForPay)

У листопаді 2024 року Національний банк застосував два заходи впливу до ТОВ "Вей Фор Пей":

Штраф у розмірі 15 млн 353 тис. 950 грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Порушення стосуються невиконання обов'язку щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до порушень:

Неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності компанії;

Недостатнього розроблення, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;

Неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів;

Невиконання обов’язку документувати заходи з виконання вимог ПВК/ФТ;

Неналежного зберігання необхідних документів та інформації;

Недостатніх внутрішніх перевірок і управління ризиками;

Невиконання обов’язку автоматизації системи для моніторингу фінансових операцій.

Письмове застереження за порушення:

Невиконання вимоги щодо проходження працівником навчання у сфері ПВК/ФТ;

Невідображення в анкеті клієнта інформації, отриманої за результатами перевірки.

Компанія оскаржила рішення про накладення штрафу.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив віднести ПАТ "Промислово-страхова компанія" (Харків) до категорії неплатоспроможних та анулювати його ліцензію на здійснення діяльності із страхування.

Додамо, що раніше Нацбанк вирішив за тією ж причиною анулювати ліцензію запорізькій компанії "Оранта-Січ". Вона теж здійснювала страхування "інше, ніж страхування життя", мала право здійснювати ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів.