Нацбанк будет судиться с пятью финкомпаниями, среди них – WayForPay

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений по применению мер воздействия на ООО "Финансовая компания "Виктория", ООО "ФК "Конгур", ООО "ФК "Фрейзер", ООО "ФК "Мустанг Финанс" и ООО "Вэй Фор Пэй" (WayForPay ) за нарушение законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что учреждения обжаловали эти меры в судебном порядке.

О мере влияния к финкомпании "Виктория"

Отмечается, что в июне 2024 года Национальный банк применил к финкомпании "Виктория" меру влияния в виде письменной оговорки за нарушение требований Правил организации статистической отчетности. Нарушение касалось представления изменений в статистическую отчетность по НДП/ФТ с нарушением установленных сроков.

О мерах влияния к финкомпании "Конгур" и финкомпании "Фрейзер"

Финкомпания "Конгур" была оштрафована на сумму 935 тысяч. грн за нарушение ряда требований законодательства и нормативных актов в сфере финансового мониторинга, в частности:

Нарушение части первой статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно ненадлежащего исполнения обязанности обновлять внутренние документы по НДП/ФТ.

Ненадлежащее исполнение пункта 4 части второй статьи 8 этого же закона о проверке новых клиентов.

Нарушение частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части невыполнения риск-ориентированного подхода в деятельности.

Невыполнение требований Положения № 107 о постоянном контроле над соответствием работников требованиям законодательства.

Ненадлежащее представление достоверной информации по запросу Национального банка в соответствии с Положением № 90.

Нарушение части первой статьи 15 Закона о НДП/ФТ об обязанности отказываться от деловых отношений с клиентом в случае предоставления недостоверной информации.

Представление отчетности в Национальный банк с нарушением порядка формирования показателей статистической отчетности (пункт 6 раздела II Правил № 140).

Эти нарушения явились основанием для наложения штрафа на компанию.

Финкомпания "Фрейзер" была оштрафована на 595 тыс. грн за нарушение нескольких требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности:

Ненадлежащее исполнение части первой статьи 8 Закона о НДП/ФТ по разработке, внедрению и обновлению внутренних документов с учетом рисков, присущих деятельности компании.

Нарушение пункта 4 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ относительно надлежащей проверки новых и существующих клиентов.

Невыполнение частей первой и второй статьи 7 Закона о ПИК/ФТ по применению риск-ориентированного подхода.

Невыполнение пунктов 82 и 83 раздела V Положения № 107 о постоянном контроле соответствия ответственных работников требованиям законодательства.

Нарушение пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НПК/ФТ и абзаца четвертого пункта 41 раздела IV Положения № 90 о ненадлежащем представлении по запросу Национального банка достоверной информации и документов для осуществления надзора.

Представление отчетности по вопросам ПИК/ФТ в Национальный банк с нарушением порядка формирования показателей статистической отчетности (пункт 6 раздела II Правил № 140).

Эти нарушения явились основанием для наложения штрафа на компанию.

О мере влияния к финкомпании "Мустанг Финанс"

В октябре 2024 года Национальный банк наложил штраф в размере 391 тыс. грн на финкомпанию "Мустанг Финанс" за нарушение нескольких требований законодательства, в частности:

Ненадлежащее исполнение пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и абзаца первого пункта 79 раздела IV Положения № 90, заключающееся в непредоставлении в полном объеме достоверной информации и/или документов по запросам Национального банка для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ.

Нарушение пункта 16 раздела II Правил № 140 относительно представления изменений в статистическую отчетность с нарушением установленных сроков, касающихся НДП/ФТ.

Эти нарушения явились основанием для наложения штрафа.

О мерах влияния к финкомпании "Вэй Фор Пэй" (WayForPay)

В ноябре 2024 года Национальный банк применил два меры влияния к финкомпании "Вэй Фор Пэй":

Штраф в размере 15 млн 353 тыс. 950 грн. за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Нарушения касаются невыполнения обязанности по организации первичного финансового мониторинга, что привело к нарушениям:

Ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в деятельности компании;

Недостаточная разработка, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам ПВК/ФТ;

Ненадлежащая проверка новых и существующих клиентов;

Невыполнение обязанности документировать мероприятия по выполнению требований НДП/ФТ;

Ненадлежащее хранение необходимых документов и информации;

недостаточных внутренних проверок и управления рисками;

Невыполнение обязанности автоматизации системы мониторинга финансовых операций.

Письменная оговорка за нарушение:

Невыполнение требования по прохождению работником обучения в сфере НДП/ФТ;

Неотображение в анкете клиента информации, полученной по результатам проверки.

Компания оспорила решение о наложении штрафа.

Напомним, Национальный банк Украины решил отнести ПАО "Промышленно-страховая компания" (Харьков) к категории неплатежеспособных и аннулировать его лицензию на осуществление деятельности по страхованию.

Ранее Нацбанк решил по той же причине аннулировать лицензию запорожской компании "Оранта-Сич". Она тоже осуществляла страхование "иное, чем страхование жизни", имела право осуществлять ОСАГО владельцев наземных транспортных средств.