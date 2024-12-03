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Банки
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Скандал вокруг ликвидации банка "Конкорд": НБУ планирует обжаловать решение суда

банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию.
Банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию.

Национальный банк обжалует судебные решения по отмене решения регулятора о выводе с рынка АО "АКБ "Конкорд".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Нацбанк не согласен с решением Днепропетровского окружного административного суда от 29 мая 2024 года и постановлением Третьего апелляционного административного суда от 13 ноября 2024 года о признании противоправным и отмене решения регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ "Конкорд" и обжаловать в порядке в определенный законом срок.

Напомним, в августе 2023 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидации   в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В регуляторе подчеркивают, что в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности" начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена/прекращена, в том числе в случае признания противоправными (незаконными) и отмены индивидуальных актов НБУ и/или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, являвшиеся основанием для ее начала.

Представители Конкорда обжаловали в судебном порядке ликвидацию банка, подчеркивая, что:

  • Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.
  • За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.
  • Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Отметим, банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию. Раньше ликвидации подлежали только учреждения, которые сталкивались с банкротством или значительными финансовыми проблемами.

К моменту ликвидации "Конкорда" его доля составляла 0,17% от активов всех платежеспособных банков.

По состоянию на момент ликвидации "Конкорд" имел достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить все выплаты клиентам за 2-3 недели. Однако из-за законодательных норм процесс ликвидации может затянуться до трех лет.

Скандал вокруг ликвидации банка "Конкорд"

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев инициировал обращение в Офис генерального прокурора относительно бывшего банка "Конкорд" и объяснил причины подобного шага.

По его словам, ситуация с банком "Конкорд" — яркий пример безнаказанности больших денег в клановой системе.

"В этом кейсе сконцентрировалось все то, что мы все так искренне ненавидим в клановой системе – ее сущность – безнаказанность больших денег. Когда, если ты на несколько месяцев просрочишь уплату ЕСВ на ЗП в 2022 году, к тебе обязательно придут правоохранители. Но если ты открыто и цинично украдешь у государства десятки миллиардов на мискодинге игрки, твое дело быстро закроют и перед тобой извинятся, а налоговую суды не допустят к проверке", — написал он.

Вторая причина – война. «Большое преступление воровать у людей в мирное время. Но воровать в армии в войне – тяжкий, дерзкий и непрощенный грех. Поэтому это дело, как и все подобные стало для нас личным. Потому что, не одолев врага внутри, победа снаружи будет бесполезной", — добавил он.

В банке "Конкорд" отреагировали на инициативу Гетманцева.   В частности, как заявила совладелица банка Елена Соседка, в банке считают, что это "может быть попыткой отвлечь внимание от возможных нарушений со стороны самого Гетманцева".

Также в Конкорде подчеркнули, что готовы к открытому диалогу по ситуации с их финансовым учреждением и не боятся расследований.

По данным " Опендатабота ", конечными бенефициарными владельцами банка "Конкорд" являются сестры — Юлия Соседка и Елена Соседка. Они же владеют долями в ликвидированном банке: Елена – 56,2% акций, а Юлия – 43,7%.

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения расположен в Днепре.

В марте 2023 года издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.

Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предполагала, что игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.

Автор:
Светлана Манько