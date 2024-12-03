Скандал вокруг ликвидации банка "Конкорд": НБУ планирует обжаловать решение суда

Национальный банк обжалует судебные решения по отмене решения регулятора о выводе с рынка АО "АКБ "Конкорд".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Нацбанк не согласен с решением Днепропетровского окружного административного суда от 29 мая 2024 года и постановлением Третьего апелляционного административного суда от 13 ноября 2024 года о признании противоправным и отмене решения регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ "Конкорд" и обжаловать в порядке в определенный законом срок.

Напомним, в августе 2023 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидации в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В регуляторе подчеркивают, что в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности" начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена/прекращена, в том числе в случае признания противоправными (незаконными) и отмены индивидуальных актов НБУ и/или Фонда гарантирования вкладов физических лиц, являвшиеся основанием для ее начала.

Представители Конкорда обжаловали в судебном порядке ликвидацию банка, подчеркивая, что:

Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.

За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.

Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Отметим, банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию. Раньше ликвидации подлежали только учреждения, которые сталкивались с банкротством или значительными финансовыми проблемами.

К моменту ликвидации "Конкорда" его доля составляла 0,17% от активов всех платежеспособных банков.

По состоянию на момент ликвидации "Конкорд" имел достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить все выплаты клиентам за 2-3 недели. Однако из-за законодательных норм процесс ликвидации может затянуться до трех лет.

Скандал вокруг ликвидации банка "Конкорд"

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев инициировал обращение в Офис генерального прокурора относительно бывшего банка "Конкорд" и объяснил причины подобного шага.

По его словам, ситуация с банком "Конкорд" — яркий пример безнаказанности больших денег в клановой системе.

"В этом кейсе сконцентрировалось все то, что мы все так искренне ненавидим в клановой системе – ее сущность – безнаказанность больших денег. Когда, если ты на несколько месяцев просрочишь уплату ЕСВ на ЗП в 2022 году, к тебе обязательно придут правоохранители. Но если ты открыто и цинично украдешь у государства десятки миллиардов на мискодинге игрки, твое дело быстро закроют и перед тобой извинятся, а налоговую суды не допустят к проверке", — написал он.

Вторая причина – война. «Большое преступление воровать у людей в мирное время. Но воровать в армии в войне – тяжкий, дерзкий и непрощенный грех. Поэтому это дело, как и все подобные стало для нас личным. Потому что, не одолев врага внутри, победа снаружи будет бесполезной", — добавил он.

В банке "Конкорд" отреагировали на инициативу Гетманцева. В частности, как заявила совладелица банка Елена Соседка, в банке считают, что это "может быть попыткой отвлечь внимание от возможных нарушений со стороны самого Гетманцева".

Также в Конкорде подчеркнули, что готовы к открытому диалогу по ситуации с их финансовым учреждением и не боятся расследований.

По данным " Опендатабота ", конечными бенефициарными владельцами банка "Конкорд" являются сестры — Юлия Соседка и Елена Соседка. Они же владеют долями в ликвидированном банке: Елена – 56,2% акций, а Юлия – 43,7%.

Банк "Конкорд" был зарегистрирован в 2006 году. Главный офис финучреждения расположен в Днепре.

В марте 2023 года издание NV со ссылкой на источники писало, что "Конкорд", как и ряд других банков использовались организаторами игорного бизнеса в уклонении от уплаты налогов.

Как объяснял нардеп Алексей Жмеренецкий, одна из схем предполагала, что игроки онлайн-казино пополняют счета, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов или фильмов. Или игроки перечисляют средства с правильным кодом, но дальше банк в сговоре с игральными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.