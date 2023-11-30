Банк "Конкорд" и Айбокс Банк обжаловали свою ликвидацию в суде

Банк "Конкорд" и Айбокс Банк обжаловали в судебном порядке решение Национального банка Украины об отзыве у них банковской лицензии и ликвидации этих финучреждений. Как сообщает регулятор, он свою позицию намерен в суде защищать, доказывая правомерность этих решений.

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Почему ликвидируют Айбокс Банк и Конкорд

Напомним, что решение по Айбокс Банку было принято в марте этого года. НБУ мотивировал это систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и распространению оружия массового уничтожения.

В частности, финучреждение ненадлежащим, как установил Нацбанк, образом проводило усиленные проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми высок; а также ненадлежаще выполняло обязательство разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам финмониторинга.

К тому же, в течение последних двух лет НБУ за совершенные этим банком нарушения применял к нему, в частности, наложение штрафа, остановку осуществления отдельных видов операций (дважды), отстранение должностного лица банка от должности, а также письменное предупреждение (дважды).

В августе НБУ по той же причине принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Регулятор, в частности, обнаружил, что тот не обеспечил работу надлежащей системы управления рисками и не предоставил по запросам инспекционной группы достоверную информацию, необходимую для финмониторинга.

Также этот банк, по выводам НБУ, не выполнял обязательство надлежаще разрабатывать и внедрять соответствующие внутренние документы: в них не были прописаны процедуры, достаточные для эффективного управления рисками. По мнению Нацбанка, "Конкорд" также не учитывал риски отмывания доходов и финансирования терроризма при анализе рисков своих продуктов и услуг, особенностей и возможностей их использования.

За последние два года Нацбанк за совершенные этим банком нарушения применил к нему наложение штрафов в общем размере 60,4 миллиона гривен, а также письменное предупреждение.

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