НБУ оштрафовал Коминбанк на рекордные 135 миллионов гривен

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства применил в сентябре меры влияния к одному банку и десяти небанковским финансовым учреждениям.

В частности, как говорится в сообщении финрегулятора, на 135,15 миллиона гривен оштрафован Коминбанк. Причиной названы, в частности, необеспечение работы надлежащей системы управления рисками, неприменение риск-ориентировочного подхода и непринятие надлежащих мер по минимизации рисков в сфере предотвращения отмывания доходов, предоставление недостоверной информации о выполнении требований законодательства в этой сфере и ненадлежащая верификация плательщика до проведения платежной операции.

Кроме того, Нацбанк направил учреждению письменное предупреждение за ненадлежащее состояние внутренних документов по противодействию упомянутым явлениям и отсутствие во внутренних документах процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

Другое нарушение Коминбанка заключается в ненадлежащем внедрении до 30 июня 2021 года комплексной интегрированной системы автоматизации процессов финансового мониторинга. Кроме того, НБУ обнаружил представление ему статистической отчетности о валютных операциях с ошибками.

Также регулятор решил оштрафовать на 459 тысяч гривен сервис микрокредитования "Качай деньги" - за ненадлежащее состояние внутренней документации по предотвращению отмывания денег, ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, неверификацию клиентов в определенном порядке и нехранение документов (в том числе электронных), в частности, по осуществлению надлежащей проверки клиентов.

На чуть меньшую сумму - по 391 тысячи гривен - оштрафована система онлайн-платежей "Финкит" и компания "Глобал-Финанс", а именно за ненадлежащее исполнение обязательства своевременно и в полном объеме представлять НБУ информацию или документы по противодействию отмыванию денег и ненадлежащую соответствующую внутреннюю документацию. Ко второй мера воздействия применена также из-за ненадлежащего формирования и ведения анкет клиентов, ненадлежащую оценку рисков и представление отчетности с ошибками.

Штрафы в сумме 51 тысяча гривен за непредставление отчетности получили страховые брокеры "Инсарт" и "Гранд Иншур". Кроме того, письменные предупреждения применены к ООО "ФК "ИФК", ООО "ФК "Новий світ", ООО "ФК "ФинЭкстра", ООО "Френдли Финанс" и АО "ФК "Аверс".

Напомним, что по результатам августа НБУ оштрафовал государственный Укрэксимбанк на 3,45 миллиона гривен, а международную платежную систему GlobalMoney – на 10,1 миллиона. Сеть же валютных обменников "Финод" (Одесса), об отзыве лицензии которой НБУ сообщил еще 21 августа, получила еще и штраф в 3,9 миллиона гривен.