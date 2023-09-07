НБУ оштрафовал Укрэксимбанк на 3,5 миллиона гривен, а GlobalMoney – на 10 миллионов

Национальный банк Украины за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства применил в августе меры влияния к четырем банкам и 17 небанковским финансовым учреждениям.

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В частности, регулятор напоминает, что решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Конкорд" за систематическое нарушение им требований в сфере противодействия отмыванию доходов, в частности, необеспечение надлежащей системы управления рисками. За последние два года НБУ штрафовал этот банк на 60,4 миллиона гривен.

Кроме того, в августе было выписано два штрафа государственному Укрэксимбанку – на 3,051 миллиона гривен и на 400 тысяч. Первый касался ненадлежащей проверки новых и существующих клиентов, ненадлежащего осуществления усиленной проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и необеспечения настройки отдельных процессов в системе автоматизации финмониторинга. Второй касался нарушений нормативно-правовых актов НБУ по валютному надзору.

В свою очередь, МТБ Банк (Черноморск, Одесская область) получил штраф в 1 миллион гривен за непредоставление своевременно и в полном объеме запрашиваемой регулятором информации о валютных операциях.

Первый украинский международный банк получил письменное предупреждение из-за ненадлежащей разработки и внедрения документов по противодействию отмыванию доходов, отсутствию в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками, а также из-за предоставления недостоверной информации о валютных операциях по запросам НБУ.

Кроме того, НБУ оштрафовал на 10,08 миллиона гривен международную платежную систему GlobalMoney (ООО "Глобалмани") за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Сеть валютных обменников "Финод" (Одесса), об отзыве лицензии которой НБУ сообщил еще 21 августа, получила еще и штраф в 3,9 миллиона гривен за необеспечение отделений системой видеоконтроля за обслуживанием клиентов, непредоставление некоторыми отделениями расчетного документа при обмене валюты, несоответствие средств в кассе одного из подразделений на момент проверки, а также за скандальные отказы в обмене валюты, которая по всем признакам могла быть обменена.

Финкомпания "Конверсия" была оштрафована на 1,23 миллиона гривен также за непредоставление расчетного документа при обмене валюты, неприменение РРО вообще в некоторых отделениях, ненадлежащий учет купленной и/или проданной валюты, "хитрое" обустройство рабочих мест кассиров, чтобы клиенты не видели пересчета наличности и необорудование отделений системой видеонаблюдения.

ООО "Премиум Финанс", которое уже штрафовалось НБУ в июле на 400 тысяч гривен, получило новый штраф в 293 тысячи за ненадлежащий финмониторинг, а финкомпания "Альфа-Инвест Групп" оштрафована на 51 тысячу гривен за ненадлежащую разработку и внедрение внутренних документов по противодействию отмыванию доходов и порядку обмена валюты.

Ломбард "Добрые традиции", ООО "Альянс Иншуренс", ООО "Страховой брокер "Симпл Иншуранс" получили штрафы по 51 тысяче гривен на непредставление НБУ отчетности, а еще ряд небанковских финучреждений получили символические санкции.

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