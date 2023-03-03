НБУ оштрафовал Укргазбанк почти на 65 миллионов гривен: каковы причины и что говорит сам банк

Национальный банк Украины оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,622 миллиона гривен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и за необеспечение первичного финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В частности, нарушения заключаются в ненадлежащем выполнении банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга, а также в отсутствии в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

Кроме того, выявлено невыполнение банком обязанности осуществлять оценку/переоценку рисков, характерных для его деятельности, документировать их результаты, а также поддерживать в актуальном состоянии информацию об оценке этих рисков (риск-профиль субъекта первичного финанмониторинга).

НБУ также оценил как ненадлежащее исполнение Укргазбанком обязанности настроить и ввести до 30 июня 2021 года систему автоматизации процессов резервного копирования и хранения информации, мониторинга финопераций клиентов для оперативного выявления индикаторов подозрительности и мониторинга деловых отношений с клиентами для оперативного выявления критериев отмывания доходов и финансирования терроризма.

Также отмечено, что банк ненадлежащим образом и несвоевременно выполнял обязанности по проверке новых и существующих клиентов; не обеспечил проведение онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов средств для выявления отсутствия информации, неполноты информации, бессодержательной информации или заполнения данных с использованием символов, не допускаемых правилами соответствующей платежной системы.

Нацбанк также выявил ненадлежащее выполнение Укргазбанком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход в порядке, определенном внутренними документами банка по финмониторингу.

Кроме того, регулятор указывает в качестве нарушения неотображение/несоответствие указанной в анкете клиента информации, полученной банком по результатам проверки клиентов, в том числе актуализации данных о клиенте и принятых усиленных мерах проверки.

Кроме Укргазбанка, НБУ принял и меры в отношении А-Банку, однако ограничился письменным предупреждением. Речь идет о том, что финучреждение не предоставило по запросу уполномоченного органа дополнительную информацию, которая может быть связана с финансированием терроризма, распространения оружия массового уничтожения, пособничеством государству-агрессору, наемничеством или государственной изменой.

В сообщении же самого Укргазбанка объясняется, что причиной ситуаций стало предоставление им услуг международных платежных систем MasterCard и Visa меньшим украинским финучреждениям, которые в свою очередь оказывали услуги эквайринга игорному бизнесу.

"Работа Укргазбанка в сфере электронной коммерции с ассоциированными и аффилированными участниками осуществляется с неукоснительным соблюдением действующего законодательства. Ассоциированные и аффилированные участники международных платежных систем самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе из индустрии игорного бизнеса, и оказывали им услуги интернет-эквайринга", - сказано в нем.

Банк подчеркивает, что "не имел возможности в полном объеме обеспечивать" системный мониторинг соблюдения ассоциированными и аффилированными участниками МПС правил безналичных расчетов.

"Несовершенством системы по обеспечению внутреннего мониторинга и контроля за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка", - говорят в финучреждении.

Там заявили, что как только узнали о систематическом характере таких нарушений, сразу заблокировали терминалы компаний-нарушителей из индустрии игорного бизнеса, запустили процесс расторжения заключенных договоров эквайринга с аффилированными и ассоциированными участниками МПС и пересмотрели и существенно усилили собственную систему внутреннего контроля за безналичными операциями, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Укргазбанк подчеркивает, что открыт к сотрудничеству с НБУ, органами власти и правоохранительными органами, оказывает и будет оказывать всестороннее содействие в процессуальных действиях по делу о подозрении в вероятном уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов.