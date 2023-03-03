НБУ оштрафував Укргазбанк майже на 65 мільйонів гривень: які причини і що каже сам банк

Національний банк України оштрафував державний Укргазбанк на 64,622 мільйона гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання й протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму та за незабезпечення первинного фінансового моніторингу. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

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Зокрема, порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінанмоніторингу, а також у відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Крім того, виявлено невиконання банком обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки цих ризиків (ризик-профіль суб’єкта первинного фінанмоніторингу).

НБУ також оцінив як неналежне виконання Укргазбанком обов’язку налаштувати та запровадити до 30 червня 2021 року систему автоматизації процесів резервного копіювання та зберігання інформації, моніторингу фіноперацій клієнтів для оперативного виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ділових відносин з клієнтами для оперативного виявлення критеріїв відмивання доходів та фінансування тероризму.

Також зазначено, що банк неналежно та несвоєчасно виконував обов’язки щодо перевірки нових та існуючих клієнтів; не забезпечив проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів для виявлення відсутності інформації, неповноти інформації, беззмістовної інформації чи заповнення даних з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи.

Нацбанк також виявив неналежне виконання Укргазбанком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань фінмоніторингу.

Окрім цього, регулятор вказує в якості порушення невідображення/невідповідність зазначеної в анкеті клієнта інформації, отриманої банком за результатами перевірки клієнтів, у тому числі актуалізації даних про клієнта та вжитих посилених заходів перевірки.

Крім Укргазбанку, НБУ вжив і заходів щодо А-Банку, але обмежився письмовим застереженням. Йдеться про те, що фінустанова не надала на запит уповноваженого органу додаткову інформацію, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму, розповсюдження зброї масового знищення, пособництвом державі-агресору, найманством або державною зрадою.

В повідомленні ж самого Укргазбанку пояснюється, що причиною ситуаційї стало надання ним послуг міжнародних платіжних систем MasterCard та Visa меншим українським фінустановам, які в свою чергу надавали послуги еквайрингу гральному бізнесу.

"Робота Укргазбанку в сфері електронної комерції з асоційованими та афілійованими учасниками здійснюється із неухильним дотриманням чинного законодавства. Асоційовані та афілійовані учасники міжнародних платіжних систем самостійно здійснювали залучення клієнтів, у тому числі з індустрії грального бізнесу та надавали їм послуги з інтернет-еквайрингу", - йдеться в ньому.

Банк підкреслює, що "не мав можливості в повному обсязі забезпечувати" системний моніторинг за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками МПС правил безготівкових розрахунків.

"Недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку", - кажуть в фінустанові.

Там заявили, що як тільки дізналися про систематичний характер таких порушень, одразу заблокували термінали компаній-порушників з індустрії грального бізнесу, а запустили процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками МПС та переглянули й суттєво посилили власну систему внутрішнього контролю за безготівковими операціями для унеможливлення подібних інцидентів у майбутньому.

Укргазбанк підкреслює, що є відкритим до співпраці з НБУ, органами влади та правоохоронними органами, надає та надаватиме всебічне сприяння у процесуальних діях у справі щодо підозри про ймовірне ухилення грального бізнесу від сплати податків.