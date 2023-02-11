Голова правління Укргазбанку написав заяву на звільнення

Голова правління Укргазбанку Андрій Кравець написав заяву на звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я. Банк очолить його заступник Родіон Морозов.

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Про це повідомляє пресслужба банку.

"9 лютого 2023 року Андрій Кравець, голова правління Укргазбанку, повідомив про своє звільнення за власним бажанням через погіршення стану здоров’я", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що 10 лютого наглядова рада банку ухвалила рішення припинити повноваження Кравця та призначила заступника голови правління Родіона Морозова виконуючим обов’язки голови правління Укргазбанку з 13 лютого.

Родіон Морозов працює в Укргазбанку з жовтня 2009 року. З 2013-го по 2016-ий був радником голови правління банку.

З 2016 року по 2020 рік обіймав посаду директора департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проєктів ресурсозбереження Укргазбанку.

З 15 травня 2020 року і дотепер є членом правління Укргазбанку, заступником голови правління банку.