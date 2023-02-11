- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Председатель правления Укргазбанка написал заявление на увольнение
Председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец написал заявление на увольнение по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Банк возглавит его заместитель Родион Морозов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"9 февраля 2023 года Андрей Кравец, председатель правления Укргазбанка, сообщил о своем увольнении по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что 10 февраля наблюдательный совет банка принял решение прекратить полномочия Кравца и назначил заместителя председателя правления Родиона Морозова исполняющим обязанности председателя правления Укргазбанка с 13 февраля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Родион Морозов работает в Укргазбанке с октября 2009 года. С 2013 по 2016 был советником председателя правления банка.
С 2016 по 2020 год занимал должность директора департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения Укргазбанка.
С 15 мая 2020 года является членом правления Укргазбанка, заместителем председателя правления банка.