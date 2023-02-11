Председатель правления Укргазбанка написал заявление на увольнение

Председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец написал заявление на увольнение по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Банк возглавит его заместитель Родион Морозов.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

"9 февраля 2023 года Андрей Кравец, председатель правления Укргазбанка, сообщил о своем увольнении по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что 10 февраля наблюдательный совет банка принял решение прекратить полномочия Кравца и назначил заместителя председателя правления Родиона Морозова исполняющим обязанности председателя правления Укргазбанка с 13 февраля.

Родион Морозов работает в Укргазбанке с октября 2009 года. С 2013 по 2016 был советником председателя правления банка.

С 2016 по 2020 год занимал должность директора департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения Укргазбанка.

С 15 мая 2020 года является членом правления Укргазбанка, заместителем председателя правления банка.