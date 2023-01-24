Открывайте счет для бизнеса онлайн в Укргазбанке

Открыть счет для бизнеса теперь можно онлайн и через 15 минут

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Отечественный бизнес как никогда нуждается в поддержке, особенно со стороны государства. Поэтому главная задача государственного банка на сегодняшний день – обеспечить удобными онлайн сервисами предпринимателей, которые работают даже в такое тяжелое для страны время.

Теперь для открытия банковского счета не нужно тратить время и приезжать в банковские отделения. Всё можно сделать дистанционно. Для этого достаточно иметь электронную подпись (КЭП), необходимые документы и всего несколько минут для заполнения опросника и прохождения видеоверификации.

Для открытия счета требуется:

• перейти по указанной ссылке https://ukrgasbank.com/online-business

• нажать кнопку "хочу";

• указать номер своего мобильного телефона;

• заполнить анкету;

• добавить и подписать КЭП необходимые документы;

• дождаться в течение нескольких часов связи с менеджером банка;

• в согласованное время пройти видеоверификацию из любого уголка мира.

Все, совсем скоро у предпринимателя будет счет для осуществления необходимых операций.

Открыть счет онлайн могут только ФЛП, но впоследствии открыть счет онлайн смогут и юридические лица – в банке уже активно над этим работают. Также в Укргазбанке клиенты могут подписывать все необходимые документы: договоры, дополнительные соглашения и справки. Все это можно сделать в системах "Вовремя" и "Сота".

Подробности можно получить по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов банка: 0800-305-305.