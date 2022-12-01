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Укргазбанк превращает свои опорные отделения в пункты несокрушимости — уже работают 45 точек.

Укргазбанк превращает свои опорные отделения в пункты несокрушимости — уже работают 45 точек.
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Государственный Укргазбанк оперативно превращает свои опорные отделения по всей Украине в пункты несокрушимости, которые работают и обслуживают клиентов, даже если нет электроснабжения и связи.

В банке отмечают, что в опорных отделениях все украинцы всегда могут согреться, зарядить гаджеты и подключиться к WI-FI.

" Пока их 45, но мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время открыть все 230 пунктов", - сообщают в Укргазбанке.

В частности, в Киеве уже работают 7 таких пунктов, три - в Виннице и области, четыре опорных расстояния работают в Одесской области.

Фото 2 — Укргазбанк превращает свои опорные отделения в пункты несокрушимости — уже работают 45 точек.

Ранее Укргазбанк запустил новую услугу для физлиц-волонтеров – открывать счета для осуществления деятельности на особых условиях.