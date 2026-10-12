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ЕС согласовал открытие кластеров 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины

ес
ЕС согласовал открытие кластеров 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины

Все государства-члены Европейского Союза согласовали открытие для Украины двух новых переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС — "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Переговоры по ним должны официально начаться 13 октября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Суспільне".

"Я могу подтвердить, что все государства-члены ЕС договорились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы", – написал министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн.

По данным Совета ЕС, четвертая встреча Конференции по вступлению Украины в Евросоюз состоится 13 октября в Люксембурге.

Кластер 2 включает вопросы внутреннего рынка ЕС, а кластер 3 – конкурентоспособность и инклюзивный рост.

Ранее продвижение Украины по следующим переговорным блокам длительное время блокировала Венгрия. Будапешт связывал свою позицию по вопросам прав венгерского национального меньшинства в Украине.

В июне Украина и Венгрия договорились о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства. После этого все 27 стран ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера для Украины.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Венгрия может снять вето на два экономических кластера - "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность".

Автор:
Татьяна Гойденко

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